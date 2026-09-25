Mars México reconoce su compromiso con el país mediante una nueva campaña

Como líder en los sectores de snacking y alimentos para mascotas a nivel global, Mars visibiliza la importancia que tiene México como uno de sus principales mercados con el lanzamiento de su nueva campaña.
“Mars Cerca de Ti” es una muestra de su estrecha relación con los consumidores locales a través de más de 30 marcas en su portafolio. Por ejemplo, WHISKAS® es para quienes alimentan a sus mascotas; Corn Flakes® para aquellos que tienen una caja en su alacena, y SKWINKLES® es para satisfacer el antojo dulce y picante.
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“Tras más de 30 años en el mercado nacional, nuestra prioridad es respaldar a las comunidades y fortalecer la economía local, construyendo una cadena de valor recíproca, sólida y resiliente”, señaló Atalia Ortiz, directora de Reputación de Mars Corporate México.
El proyecto busca destacar el origen mexicano de algunos de sus productos y resaltar la creciente presencia del sello “Hecho en México” en el portafolio de Mars. Este impulso por la maufactura local, sumado a su red de suministro y distribución, han sido claves en el crecimiento e innovación de marcas como TURIN®.
Desde su adquisición en 2016, la chocolatera pasó de tener 22 a 60 chocoboutiques, logrando prácticamente duplicar sus ventas y convertirse en la firma con más tiendas propias del segmento en el país.
Por su parte, estados como Querétaro han sido nodos estratégicos para la operación de Mars en México. En 2025, la apertura de la primera planta de Pringles en México, ubicada en dicho estado, amplió el portafolio con cuatro sabores diseñados específicamente para el mercado mexicano: jalapeño, queso nacho, adobadas y habaneras.
Asimismo, la entidad alberga la planta de cereales con mayor capacidad de producción en Latinoamérica, cuya diversificación operativa permite elaborar hasta 200 presentaciones diferentes.
A esto se suma la alianza con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que promueve prácticas de cuidado y uso eficiente de recursos agrícolas, con más de 3,500 productores mexicanos que garantizan que el maíz provenga de técnicas regenerativas del suelo.
Compromiso con el bienestar animal
La división de Petcare reforzó también su presencia en el estado. Con tres expansiones y una inyección superior a los 3,500 millones de pesos, la fábrica de alimento húmedo cuadruplicó su capacidad de elaboración inicial, hoy la más grande y eficiente del grupo a nivel global.
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Al respecto, la directora de Reputación de Mars Corporate México destacó que esta sede opera al 100% con energía eléctrica renovable y reutiliza el 80% del agua, una muestra de que la sustentabilidad y la rentabilidad pueden avanzar juntas.
De hecho, esta planta fue la pionera entre las nueve que hoy se encuentran en el país. Aunque atienden distintos sectores, todas comparten el compromiso de hacer negocios de forma responsable, con metas comunes como alcanzar cero emisiones netas para 2050.
“Este esfuerzo se refleja en el trabajo diario de los más de 7,200 asociados que actualmente trabajan en Mars México, así como en la colaboración con proveedores y distribuidores, que hacen un aporte significativo a la generación de empleo y movilización económica del país”, expresó la ejecutiva.
Paralelamente, a través de Mars Petcare, la empresa promueve el bienestar animal con programas enfocados en la adopción, nutrición y cuidado responsable de las mascotas.
Como resultado, las iniciativas Ciudad para las Mascotas™ y PEDIGREE Adóptame™ han logrado transformar la vida de más de 84,000 animales de compañía. A la par, Mars ha financiado más de 490,000 esterilizaciones y brindado apoyo continuo a más de 70 refugios locales.
“Mars Cerca de Ti” es un reconocimiento a los avances que derivan de la colaboración con sus asociados, proveedores y aliados estratégicos, integrando una cadena de valor que impulsa el desarrollo industrial, económico y sustentable en México.