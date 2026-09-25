Mars México reconoce su compromiso con el país mediante una nueva campaña

“Tras más de 30 años en el mercado nacional, nuestra prioridad es respaldar a las comunidades y fortalecer la economía local, construyendo una cadena de valor recíproca, sólida y resiliente”, señaló Atalia Ortiz, directora de Reputación de Mars Corporate México.

El proyecto busca destacar el origen mexicano de algunos de sus productos y resaltar la creciente presencia del sello “Hecho en México” en el portafolio de Mars. Este impulso por la maufactura local, sumado a su red de suministro y distribución, han sido claves en el crecimiento e innovación de marcas como TURIN®.

Desde su adquisición en 2016, la chocolatera pasó de tener 22 a 60 chocoboutiques, logrando prácticamente duplicar sus ventas y convertirse en la firma con más tiendas propias del segmento en el país.

Por su parte, estados como Querétaro han sido nodos estratégicos para la operación de Mars en México. En 2025, la apertura de la primera planta de Pringles en México, ubicada en dicho estado, amplió el portafolio con cuatro sabores diseñados específicamente para el mercado mexicano: jalapeño, queso nacho, adobadas y habaneras.

Asimismo, la entidad alberga la planta de cereales con mayor capacidad de producción en Latinoamérica, cuya diversificación operativa permite elaborar hasta 200 presentaciones diferentes.

A esto se suma la alianza con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que promueve prácticas de cuidado y uso eficiente de recursos agrícolas, con más de 3,500 productores mexicanos que garantizan que el maíz provenga de técnicas regenerativas del suelo.

Querétaro se posicionó como un punto clave al concentrar la fábrica de cereales de mayor rendimiento en América Latina. (Cortesía)

Compromiso con el bienestar animal

La división de Petcare reforzó también su presencia en el estado. Con tres expansiones y una inyección superior a los 3,500 millones de pesos, la fábrica de alimento húmedo cuadruplicó su capacidad de elaboración inicial, hoy la más grande y eficiente del grupo a nivel global.

