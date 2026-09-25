Telmex y Telnor deberán ofrecer internet de hasta 70 Mbps por 200 pesos en 60 localidades

En un comunicado de prensa, el regulador explicó que las nuevas medidas forman parte de la actualización de programas de telefonía pública y casetas rurales y establecen dos mecanismos para ampliar el acceso a internet.

El primer mecanismo implica que Telmex y Telnor compartan infraestructura a través de la instalación de 100 puntos de conexión.

Telmex y Telnor habilitarán internet de 200 pesos mensuales

Mientras que el segundo elemento implica que las subsidiarias de América Móvil desplieguen internet de fibra óptica en 60 localidades, con una población conjunta superior a 140,000 habitantes, de acuerdo con el regulador.

En esas localidades, las compañías deberán ofrecer un paquete de internet con una tarifa de 200 pesos mensuales y velocidades de hasta 70 Mbps.

La oferta también contempla facilidades de pago, así como un descuento de 50% en el costo de instalación y la posibilidad de contratar telefonía fija.

“La CRT avanza en reducir la brecha digital, en beneficio de comunidades que no han tenido acceso a tecnologías de telecomunicaciones”, explicó el regulador en el comunicado.