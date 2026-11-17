México acaba de cambiar las reglas del dinero. El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, vigente desde el 5 de noviembre.
El objetivo es claro: que cobrar y pagar con el celular deje de ser la excepción. Pero una ley, por ambiciosa que sea, no mueve un solo peso por sí misma. Para funcionar necesita infraestructura financiera sólida, y eso ya existe. Durante más de una década se ha construido por empresas del sector como Broxel.
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México acaba de cambiar las reglas del dinero. El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, vigente desde el 5 de noviembre.
El objetivo es claro: que cobrar y pagar con el celular deje de ser la excepción. Pero una ley, por ambiciosa que sea, no mueve un solo peso por sí misma. Para funcionar necesita infraestructura financiera sólida, y eso ya existe. Durante más de una década se ha construido por compañías del sector como Broxel.
Como reconoce la empresa mexicana, el reto es enorme. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 85.2% de las compras menores a 500 pesos se paga en efectivo y el 86% de los micronegocios opera bajo ese mismo esquema.
La nueva norma no crea un sistema de pagos desde cero: amplía y ordena las plataformas tecnológicas que ya existen, principalmente las del Banco de México (Banxico), como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el Cobro Digital (CoDi).
Además, reconoce la Clave Única de Registro de Población (CURP) Digital y el Expediente Digital Ciudadano para contratar servicios financieros a distancia y establece la interoperabilidad como principio rector.
Ahí es donde la experiencia pesa. En septiembre de 2026, Broxel cumplió quince años de trayectoria continua y reporta 30 millones de usuarios en su ecosistema de pagos electrónicos. Si bien nació procesando transacciones y dispersando nómina, hoy se define como un hub de servicios financieros que ofrece banca como servicio (BaaS, por sus siglas en inglés) a organizaciones y gobiernos para construir sus propios productos.
A esto se suma la certificación Modelo Global CIC 4.0 del Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT), el estándar de referencia en México para medir la madurez de las organizaciones en su relación con los clientes.
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Por esa experiencia, su postura ante la ley fue más allá del aplauso. Broxel avaló la iniciativa; sin embargo, propuso tres ajustes para la regulación secundaria:
1. Gradualidad con criterios objetivos: La Secretaría de Hacienda (SHCP) tendrá 15 días hábiles para definir los sectores donde el pago digital será obligatorio, empezando por gasolineras y casetas. Broxel pide tomar en cuenta la conectividad de cada municipio. Por ejemplo, en Chiapas, la cobertura de internet no alcanza el 58%.
2. Estándares mínimos de ciberseguridad: Incluyendo monitoreo antifraude en tiempo real y autenticación robusta.
3. Equidad financiera: Garantizar que las Sociedades Financieras Populares (Sofipo), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) compitan con las mismas reglas que los bancos y tengan acceso a la misma infraestructura de pagos, como ocurrió en India y Brasil.
No son peticiones menores. En 2025, de acuerdo con Broxel, el 99.1% de las remesas ingresó por transferencia electrónica, pero casi la mitad se retiró en efectivo. La tecnología ya está consolidada, lo que falta es que el dinero digital sea, de verdad, la mejor opción.
Si bien la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos parte de un buen diagnóstico, su éxito se medirá en la caja de cada comercio. En ese terreno es sumamente valiosa la voz de quienes han operado pagos durante quince años, han pasado por dos crisis económicas y una pandemia.
En esta etapa, Broxel cuenta con la confianza y la certificación en seguridad que ninguna reforma puede decretar. Desde la perspectiva de la compañía, si México quiere digitalizar su economía sin dejar a nadie atrás, resulta indispensable escuchar a quienes ya construyeron el camino.