México acaba de cambiar las reglas del dinero. El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, vigente desde el 5 de noviembre.

El objetivo es claro: que cobrar y pagar con el celular deje de ser la excepción. Pero una ley, por ambiciosa que sea, no mueve un solo peso por sí misma. Para funcionar necesita infraestructura financiera sólida, y eso ya existe. Durante más de una década se ha construido por compañías del sector como Broxel.

Como reconoce la empresa mexicana, el reto es enorme. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 85.2% de las compras menores a 500 pesos se paga en efectivo y el 86% de los micronegocios opera bajo ese mismo esquema.

La nueva norma no crea un sistema de pagos desde cero: amplía y ordena las plataformas tecnológicas que ya existen, principalmente las del Banco de México (Banxico), como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el Cobro Digital (CoDi).

Además, reconoce la Clave Única de Registro de Población (CURP) Digital y el Expediente Digital Ciudadano para contratar servicios financieros a distancia y establece la interoperabilidad como principio rector.

Ahí es donde la experiencia pesa. En septiembre de 2026, Broxel cumplió quince años de trayectoria continua y reporta 30 millones de usuarios en su ecosistema de pagos electrónicos. Si bien nació procesando transacciones y dispersando nómina, hoy se define como un hub de servicios financieros que ofrece banca como servicio (BaaS, por sus siglas en inglés) a organizaciones y gobiernos para construir sus propios productos.

A esto se suma la certificación Modelo Global CIC 4.0 del Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT), el estándar de referencia en México para medir la madurez de las organizaciones en su relación con los clientes.