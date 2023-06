Cómo crear al mejor equipo, por Pau Gasol y Pablo Isla, expresidente de Inditex

Hablaron de aprendizajes durante una charla en South Summit, el mayor encuentro sobre emprendimiento del sur de Europa, que se celebra anualmente en Madrid y organiza IE University. Aunque con pocas anécdotas personales, palabras como reconocimiento, diversidad y cultura se repitieron durante los 30 minutos que duró la plática.

Los dos coincidieron en que un equipo exitoso es mucho más que la suma de cada uno de sus integrantes. Y con la cultura correcta y el liderazgo adecuado, podrán conseguir sus metas. “Lo increíble es cuando creas la atmósfera correcta en un equipo, porque el total es más que la suma de las individualidades. Cuando hay una buena atmósfera, puedes lograr grandes cosas. Esa es mi experiencia”, dijo Isla, que lideró los años de mayor expansión de Inditex, la dueña de las marcas Zara o Stradivarius, entre otras, y que desde el año pasado es presidente del consejo rector internacional de IE University.

Para Gasol, en esto es clave construir una cultura poderosa, ya sea en el deporte o los negocios, que fomente el valor del trabajo, la rendición de cuentas y el reconocimiento y sentirse apreciado.

Y si Isla comentaba que en todo grupo hay que tener un elemento incómodo, aunque a veces exista la tentación de apartarlo del equipo, porque son personas que fortalecen el todo, Gasol apuntaba la importancia de la diversidad y que haya diferencias entre las personas que lo componen, ya que eso crea una “fricción que, a veces, es necesaria”. La clave está en saber cuál es el nivel correcto de estrés y fricción que puede gestionar un equipo.

“Ahí es donde entra el liderazgo”, dijo Gasol. “Esos niveles de tensión son necesarios y hay que gestionarlos” apuntó.

Isla, que lideró la llegada a internet y el e-commerce de las marcas de Inditex y a mercados como China o Rusia, detalló que a la hora de pensar en el liderazgo y en cómo se debe comportar un líder, uno de los factores importantes es comprender que no se puede tratar a todo el mundo del mismo modo. “Hay gente a la que tienes que retar más, otros no están conscientes de su verdadero potencial y hay que desarrollarlo… Hay muchos elementos, un líder tiene que ser confiable, honesto y saber que a veces necesitas tomar decisiones difíciles y que no siempre todo el mundo las va a aceptar”.

Gasol señaló que sus mejores entrenadores han sido los que entienden cómo motivar a diferentes jugadores de diferentes maneras para sacar lo mejor de ellos, identificar qué les motiva.