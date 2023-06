Las empresas, clave para amplificar el discurso de apoyo a la comunidad LGBT+

Pese a todo, González cree que estamos mejor que hace 10 años, las empresas toman los temas de diversidad e inclusión de forma más seria y uno de sus consejos para no caer en malas prácticas es no hacer por hacer, “sino hacer realmente con coherencia y apoyándose siempre en el colectivo, pues nada queda peor en cualquier ámbito que ir precisamente a adueñarse una conversación que no es tuya”.

Para ello, lo primero es escuchar a las propias personas que son empleadas y que forman parte del colectivo y a las personas aliadas internamente, escuchar a las asociaciones, a los partners y a los especialistas. Después, hacer un diagnóstico y pensar qué es lo que se puede aportar que sea legítimo con la marca, con su propósito y valores.

A partir de ahí, establecer un plan donde lo primero sea el doing, qué se va a hacer, y luego el telling, cómo lo va a contar. “Me parece absurdo no contarlo una vez que lo haces. Me parece súper bien que las empresas lo cuenten y que lo utilicen como materia reputacional, pero claro, que cuenten cosas que estén haciendo, no cosas que simplemente sean claims publicitarios” dice González.

Y clave de todo esto es que la empresa trabaje de adentro hacia afuera, es decir que cuente con programas internos, comités de diversidad, etcétera. “No vale estar en esto solo cuando está bien visto, cuando te suma, cuando vendes, sino que tienes que estar en esto también cuando las cosas se ponen complicadas. En los mercados donde las cosas están más complicadas es donde las empresas deberían comprometerse más”, comenta González.