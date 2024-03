¿En busca de empleo? Checa estas 10 vacantes de 20 mil pesos o más en CDMX

Gerente senior en Capital One

Capital One ofrece una vacante para gerente senior, chief of staff, que entre sus funciones se encuentra el desempeñar la gestión estratégica de operaciones comerciales del nuevo Tech Hub de la CDMX en su fase de crecimiento, gestionando las comunicaciones, ejerciendo influencia y desarrollando relaciones entre organizaciones comerciales y sus directivos, incluidos los equipos de Riesgos, Recursos Humanos, Finanzas, Gestión Empresarial de Proveedores (ESM), Servicios Globales, además de otras partes clave, tanto dentro como fuera de Capital One.

Algunos de los requisitos que solicita son los siguientes:

Nivel intermedio-avanzado de inglés.

Licenciatura.

Al menos 4 años de experiencia en consultoría estratégica, asesoramiento a clientes internos o externos,. o una combinación de ambas.

Al menos 3 años de experiencia en gestión del cambio, mejora continua o transformación empresarial, o cualquier combinación de éstas.

Planner de CRM en Suministro de Especialidades S.A. de C.V.

La oferta de trabajo es presencial, de tiempo completo y permanente. Entre las labores a realizar se encuentran el desarrollar y ejecutar estrategias de CRM, desarrollar estrategias de marketing basadas en datos, analizar datos y métricas para identificar oportunidades de mejora y la gestión de relaciones con clientes.

Entre las habilidades que tienen que tener los postulantes para acceder a un sueldo entre los 20,000 y 3000 pesos, se encuentran los siguientes:

Estudios de nivel universitario con título.

Conocimientos avanzados de inglés.

Dominio de CRM.

Habilidad en análisis de datos.

Habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Comprensión profunda de los procesos de trabajo.

Empresa confidencial busca gerencia en recursos humanos

Para esta vacante es necesario contar con licenciatura terminada en Psicología, Sociología o afín. El sueldo que se ofrece es de entre 25,000 a 30,000 pesos mensuales.

Se requiere de una experiencia laboral demostrable en el puesto de 4 años en el puesto como jefatura o coordinación de reclutamiento y selección. (preferentemente con experiencia en empresa de Seguridad Privada).

Además de tener a su cargo la contratación de personal afín a los diferentes puestos, se deberá proponer a la Dirección General el diseño de estrategias para la consecución de metas, mejoras, reducción de costos y la profesionalización del área, recomendar e implementar iniciativas de recursos humanos, alineadas con los objetivos estratégicos de la empresa, entre otras funciones.

Gunnebo México S.A. de C.V. solicita Analista de Compras

El puesto es para desempeñarse de manera presencial en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, y es de tiempo completo en un horario de 08:00 a 17:00 horas.

Se solicita contar con experiencia en compras de tres años como mínimo, además de un manejo integral de compras.

Inglés intermedio (Indispensable).

Manejo de proveedores

Manejo de un ERP

Conocimiento en facturación

Conocimiento de manufacturas.

