¿Cuándo salen los resultados del examen de admisión de la UNAM 2024?

¿Cuándo salen los resultados del examen UNAM 2024?

La publicación de los resultados del examen de admisión UNAM 2024 está programada para el jueves 18 de julio de 2024. Los aspirantes podrán consultarlos a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el sitio web de la DGAE.

¿Dónde consultar los resultados?

Para consultar los resultados del examen de admisión UNAM 2024, los aspirantes deberán ingresar al sitio web de la DGAE ( https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2024/index.html ) e introducir su número de folio y CURP. También podrán consultarlos en los planteles de la UNAM donde realizaron el examen.

¿Qué sigue después de ver los resultados?

Debes seguir los pasos que marca la convocatoria para completar tu inscripción. Pon atención en las siguientes fechas:

18 al 21 de julio

En caso de ser seleccionada/o será necesario que realices el examen diagnóstico de inglés y que respondas la hoja de datos estadísticos, en el periodo establecido en la etapa 5 del Instructivo de la Convocatoria 2024, para obtener tu diagnóstico del examen.

Contesta el examen de inglés en línea. Exclusivamente en estas fechas estará disponible.

20 al 26 de julio

Obtén la documentación de ingreso en línea

En "Tu sitio" descarga e imprime tu documentación de ingreso, si tu tipo de ingreso corresponde a Bachillerato UNAM, Sistema Incorporado a la UNAM, Segunda Carrera (si ya cuentas con el título UNAM), Cambio de Plantel, Cambio de Sistema y/o Cambio de Modalidad. Exclusivamente en estas fechas estará disponible la documentación.

22 al 26 de julio

Obtén documentación de ingreso en local de registro de aspirantes (Con cita)

Si tu tipo de ingreso corresponde a Sin antecedentes en la UNAM, Cambio de Ciclo o Cambio de Carrera.

Si NO tienes alguno de los documentos que debes entregar o están en mal estado, solicita su reposición o duplicado a la instancia correspondiente, ya que de no entregarlos en tiempo y forma no podrás completar tu inscripción aun cuando hayas sido seleccionada/o.

Inscripción

29 de julio al 2 de agosto

De acuerdo a la programación de cada plantel.

Ojo, en algunas carreras, debes hacer un curso introductorio.

¿Qué hago si no me quedé?

Si no fuiste admitido en la carrera de tu elección, no te desanimes. Puedes volver a presentar el examen de admisión en el próximo ciclo escolar. También puedes optar por ingresar a otra universidad o institución de educación superior.