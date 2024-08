Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó este miércoles los resultados del estudio "Jóvenes oportunidad: Datos de la Zona Metropolitana del Valle de México. Análisis de políticas y recomendaciones para su inclusión económica", donde destaca la urgencia de profesionalización de las carreras técnicas por región ante el nearshoring.

El estudio arrojó que de cada 100 niños que ingresan a la primaria, solo 53 concluyen la EMS.

En conferencia de prensa, el director nacional de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Francisco López, afirmó que especializar a los jóvenes en carreras técnicas pueden dar mejores resultados “con el famoso nearshoring”, debido a que ya se tiene contemplada la visión de la empresa al estar en una zona específica.

Buscar las necesidades en cada región y que las empresas participen es clave para aprovechar esto. Es el gran momento de México al tener a los Jóvenes Oportunidad Francisco López, coordinador nacional de Coparmex

El coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, Esteban Álvarez, hizo énfasis en garantizar una buena capacitación y lograr una mayor cobertura en la EMS con perspectiva técnica y tecnológica para que desarrollen oportunidades laborales en zonas donde se requiera una mano de obra específica.

“Necesitamos una manera de certificar competencias para que los jóvenes puedan avanzar, que las empresas les garanticen un acceso, además de promover el derecho laboral”, expresó.

El director de Coparmex afirmó que el reto actual es la implementación de políticas públicas a partir de la radiografía que muestra que más de 16 millones de jóvenes requieren acciones para su inclusión económica.

“Ayudar a encontrar estas políticas para los jóvenes, el reto es la escalabilidad, están los datos duros, está la realidad, el contexto de nuestros jóvenes que tienen una gran resiliencia. En Coparmex seguimos en el juego con el salario mínimo y salario digno”, expresó.

Apoyo a PyMes

Francisco López también se refirió a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) a quienes hay que verlas como un gran motor y que requieren capacitación financiera, “porque en México mueren muchas PyMes al año”.

¿Que arrojó el estudio?

El presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, afirmó que la pobreza es la raíz del problema, esto, aunado a que las mujeres son las más afectadas porque se les sigue asignando el cuidado de la familia.

●Desnutrición crónica en la primera infancia. Casi la mitad de las y los jóvenes que hoy tienen entre 25 y 30 años, y vivieron en los hogares más pobres, tuvieron desnutrición crónica (48%).

● Desempeño educativo deficiente. La mala calidad de la educación afecta a la mayoría de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Pero el desempeño es peor para quienes viven en hogares de bajo nivel socioeconómico.

● Abandono escolar sin concluir la EMS. La deserción escolar se agudiza a partir de los 15 años de edad. El 45% de jóvenes 15-29 carece de EMS completa. Hay mayor deserción para jóvenes de los hogares de menor ingreso.

● Imposición del trabajo de cuidados del hogar a mujeres. Las mujeres realizan el 75% del tiempo del trabajo no remunerado del hogar. De las 3.7 millones de personas jóvenes que no están disponibles para el trabajo remunerado por tener obligaciones de cuidado no remuneradas en el hogar, el 92% son mujeres.