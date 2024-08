Los empleos que aún no existen, pero que serán el futuro de los jóvenes: OIT

Las tecnologías que están cambiando el empleo

El avance de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) está transformando la naturaleza del empleo a nivel global.

Según la OIT, la IA tiene el potencial de aumentar las capacidades laborales más que reemplazarlas. Estudios recientes revelan que solo el 2.5% de los empleos a nivel mundial están en riesgo de ser automatizados, mientras que un 10.4% tiene potencial de ser complementado por la tecnología, particularmente en países de bajos ingresos. En las economías más desarrolladas, este porcentaje alcanza el 13.4%.

"Se descubrió que la tecnología tiene más un efecto de aumento, es decir, automatiza algunas tareas pero aún requiere una persona para la ejecución general del trabajo, con un 10.4% de los empleos en países de bajos ingresos con potencial de aumento (en los países de altos ingresos, esta proporción aumenta al 13.4%)", explica el reporte de la OIT.

No obstante, persisten preocupaciones sobre la destrucción de empleos debido a la IA y la disminución de trabajos de calidad. A pesar de estas incertidumbres, la digitalización ya está impulsando cambios rápidos en la disponibilidad de ocupaciones, especialmente para los jóvenes. Ahora hay empleos que hace dos décadas no existían, y pronto habrá nuevas ocupaciones que hoy tal vez no te imaginas.

Empleos que no existían

El informe de la OIT destaca ocupaciones que hace dos décadas eran impensables o poco comunes. Estas profesiones emergentes están ligadas principalmente a la tecnología de la información y requieren habilidades avanzadas. A continuación, se presentan algunas de estas ocupaciones:

Social media manager

App developer

AI engineer

Social media influencer

Search engine optimization (SEO) specialist

Cloud computing specialist

Digital marketing specialist

Blockchain developer

E-commerce analyst

Podcast producer

Cybersecurity analyst

Platform-based food deliverer

Empleos que existirán en el futuro

La OIT también anticipa la aparición de nuevas ocupaciones que, aunque hoy en día son marginales, podrían convertirse en comunes en un futuro cercano. Estas incluyen:

Life manager for the techno-bewildered: Ayuda a personas que tienen dificultades para adaptarse a las tecnologías emergentes.

Robo-nanny: Cuidadores especializados en la programación y gestión de robots destinados al cuidado infantil.

Urban foraging educators: Educadores que enseñan a recolectar alimentos comestibles en entornos urbanos.

Memory adaptation specialists: Especialistas que ayudan a las personas a adaptar sus recuerdos, posiblemente a través de tecnologías avanzadas.

Cryogenics concierge: Asesores que guían a las personas en procesos de criogenización. Un método que consiste en congelar a muy baja temperatura (entre -133 °C y -196 °C) un cuerpo para preservarlo con el objetivo de reanimarlo en el futuro.

Crypto detective: Investigadores especializados en crímenes y fraudes relacionados con criptomonedas.

Robot whisperers: Expertos en la interacción y manejo de robots avanzados.

Inter-AI conflict resolution specialist: Mediadores que resuelven conflictos entre sistemas de inteligencia artificial.

Autonomous vehicle ethicist: Especialistas en ética que definen normas para la toma de decisiones de vehículos autónomos.

Synthetic sommelier: Expertos en vinos y bebidas sintéticas creadas mediante biotecnología.

Chief augmentation officer: Directivos que supervisan la integración de aumentos tecnológicos en los empleados.

Space junk removal supervisor: Supervisores encargados de la eliminación de basura espacial.

El futuro del empleo juvenil

La mayoría de los jóvenes de hoy trabaja en sectores de servicios, con una concentración en ocupaciones de baja y media calificación. La digitalización, junto con otras innovaciones tecnológicas, promete crear nuevas oportunidades laborales, pero también plantea desafíos en términos de desigualdad y acceso a empleos de calidad.

Para enfrentar estos retos, la OIT recomienda políticas proactivas que incluyan la capacitación en habilidades digitales y la promoción de empleos que fomenten el bienestar de los jóvenes en todos los sectores.

Las políticas deben estar diseñadas para adaptarse a las dinámicas del mercado laboral en constante cambio, garantizando que los jóvenes puedan acceder a empleos de calidad y se les proteja en un entorno laboral cada vez más digitalizado.