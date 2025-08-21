CI Banco retira demanda contra Departamento del Tesoro

Ahora, tras haber cambiado de abogados, el banco desestimó la demanda.

"El demandante desestima voluntariamente esta demanda en su totalidad", señala el documento. "Dado que los demandados aún no han presentado una respuesta ni una moción de sentencia sumaria, CIBanco presenta este aviso de desestimación voluntaria".

La demanda de hace dos días constaba de 37 páginas y se destacaba la pérdida de millones de dólares y miles de empleos.

Este miércoles, se dio a conocer que Multiva se quedaba con el negocio fiduciario de CI Banco y está a la espera de las últimas autorizaciones antes de operarlos.