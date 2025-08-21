Publicidad

Economía

CI Banco retira demanda contra Departamento del Tesoro

El banco cambió de representantes legales y juntos desestimaron una demanda impuesta hace dos días contra representantes de la FinCEN y el Departamento del Tesoro.
jue 21 agosto 2025 09:04 PM
CI Banco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras acusaciones de lavado de dinero
CI Banco dijo en su demanda que los señalamientos de la FinCEN provocarían su desaparición inminente.

CI Banco desestimó este jueves la demanda que impuso hace un par de días contra el Departamento del Tesoro y sus representantes.

En la demanda, CI Banco argumentaba que a raíz de las acusaciones de lavado de dinero, el negocio estaba condenado a desaparecer.

Ahora, tras haber cambiado de abogados, el banco desestimó la demanda.

"El demandante desestima voluntariamente esta demanda en su totalidad", señala el documento. "Dado que los demandados aún no han presentado una respuesta ni una moción de sentencia sumaria, CIBanco presenta este aviso de desestimación voluntaria".

La demanda de hace dos días constaba de 37 páginas y se destacaba la pérdida de millones de dólares y miles de empleos.

Este miércoles, se dio a conocer que Multiva se quedaba con el negocio fiduciario de CI Banco y está a la espera de las últimas autorizaciones antes de operarlos.

