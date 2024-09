La mexicana Ángela Olazarán es galardonada como la mejor estudiante del mundo

La joven de 17 años quien estudia Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa, ayudó a crear Ixtlilton, el asistente virtual que basándose en una serie de preguntas ayuda al diagnóstico de diferentes enfermedades.

Este asistente virtual se diseñó junto con médicos locales durante la pandemia por covid-19. Ixtlilton tiene como objetivo ayudar a las personas que viven en áreas remotas o a largas distancias de un centro médico, ayudándoles a determinar si necesitan atención médica.

La Global Student Prize detalla que en Papantla, donde vive Ángela, ciertas comunidades se ven obligadas a viajar una hora para llegar a su centro médico más cercano.

When asked how she'll use the $100,000 https://t.co/ye4pu1XnL2 #GlobalStudentPrize 2024 funds, Ángela Elena Olazarán Laureano shared her inspiring plan: creating and installing the first STEM classroom in Veracruz!

This classroom will encourage the development of technological… pic.twitter.com/MLL9usZ3Tm

— Chegg.org (@cheggdotorg) September 23, 2024