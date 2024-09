Ben Page no planeó convertirse en el líder mundial de Ipsos. A lo largo de 35 años, ha pasado de realizar encuestas telefónicas a dirigir esta compañía presente en 90 países. Hoy, reconoce que su enfoque en la comprensión profunda de las sociedades lo ha llevado a transformar cómo las empresas toman decisiones. ¿La clave de su éxito? “Nunca quise que alguien más hiciera mi trabajo”, confiesa.

El ejecutivo londinense llegó a la agencia de investigación de mercados en 1987, un año después de haberse graduado como historiador de la Universidad de Oxford. Su camino profesional comenzó con un empleo temporal realizando encuestas telefónicas.

En ese entonces, Ben Page no tenía claro su futuro en la investigación de mercados. “No sabía qué hacer después de graduarme”, comenta. “Sabía que no quería ser banquero ni consultor, pero me interesaba la política”.