El mexicano que encontró un negociazo “sembrando nubes”

"Sembrar nubes" no es una idea que surja todos los días. Sin embargo, para Manuel Mustieles fue una inquietud científica que germinó desde que era estudiante de Ingeniería Química en la UNAM. Ahora el CEO de Rainmakers, cuenta que el camino hacia la creación de la empresa comenzó mucho antes de su fundación formal en 2013.

Su primer empleo fue, de hecho, su propio emprendimiento. Fundó y dirigió una pequeña empresa dedicada a desarrollar soluciones innovadoras para el campo mexicano, como fertilizantes líquidos y sistemas de riego por goteo.

Desde finales de los años 80, Mustieles y su hermano Adalberto desarrollaron este tipo de soluciones para la agricultura y estas invenciones mejoraron la productividad agrícola y sentaron las bases en ellos para una comprensión profunda de los desafíos del manejo del agua.

Con los años, esta experiencia lo transformó en un empresario, cuyo enfoque en la innovación y sostenibilidad lo llevó a fundar Rainmakers. Hoy, tras más de tres décadas como emprendedor, asegura que no se ve cambiando de rumbo. “Esto es lo que sé hacer y lo que me apasiona, no hay otra cosa en la que me imagine trabajando”, afirma.

Sin embargo, en 2019 Mustieles decidió enfrentar un reto científico que cambiaría el curso de su carrera: encontrar una manera más eficiente y sostenible de sembrar nubes, pues su objetivo era usar la ciencia para resolver uno de los mayores problemas de la humanidad, la escasez de agua.