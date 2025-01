El IFE Conference 2025 busca aplicar modelos educativos sostenibles

Durante la ceremonia de apertura, las autoridades del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) enfatizaron la importancia de enfrentar los desafíos educativos actuales como la falta de equidad, pertinencia y calidad en los sistemas educativos. Estos los retos, señalaron que deben abordarse con estrategias que integren tecnología e innovación para garantizar una educación accesible y relevante.

La educación como motor de cambio: innovación y tecnología como pilares clave

El rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Mura, destacó en su discurso inaugural que el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) fue creado con el propósito de transformar vidas a través de la investigación educativa y el desarrollo de soluciones que aborden los principales retos globales.

El Instituto, explicó Mura, trabaja en cuatro ejes principales: alcance, equidad, calidad y pertinencia. Estos aspectos reflejan las desigualdades que persisten en el acceso a la educación, donde muchos no tienen las mismas oportunidades por factores socioeconómicos, de género o ubicación geográfica.

Destacó que no toda la educación disponible cumple con los estándares de calidad necesarios ni con la relevancia para preparar a los estudiantes ante las demandas laborales y sociales del presente y el futuro.

El evento incluye más de 450 actividades entre talleres, ponencias y encuentros enfocados en promover innovación educativa. Entre las actividades destacadas se encuentran las ponencias sobre inteligencia artificial y aprendizaje continuo, así como cumbres temáticas sobre sostenibilidad, humanidades digitales y emprendimiento en tecnología educativa.

Las sesiones buscan ofrecer soluciones prácticas que transformen no solo a las instituciones educativas, sino también a las comunidades que dependen de ellas. Retos educativos en un mundo en transformación: América Latina y el uso de IA Durante la inauguración, Michael Fung, director ejecutivo del IFE, expuso que los retos de la educación en América Latina son particularmente complejos debido a las desigualdades económicas, políticas y sociales de la región.

Fung explicó que el acceso a la educación sigue siendo un problema crítico en muchas comunidades, y aunque la tecnología tiene el potencial de cerrar estas brechas, requiere una implementación estratégica y responsable. En este sentido, se presentó la iniciativa AIGEN, una red educativa global desarrollada en colaboración con Microsoft.

Detalló que esta red tiene como objetivo personalizar el aprendizaje, mejorar la administración educativa y promover el uso ético de la inteligencia artificial en las instituciones.

Con esta herramienta, se busca ofrecer acceso a recursos educativos en comunidades marginadas que no cuentan con infraestructura tecnológica avanzada, utilizando soluciones como contenido accesible en dispositivos de bajo costo o con conexión limitada. Además, Fung señaló que la colaboración entre instituciones y gobiernos es esencial para que estas tecnologías sean adoptadas de manera efectiva y sostenida en el tiempo.

"La inteligencia artificial no reemplazará a los profesores, pero sí tiene el potencial de amplificar su impacto, siempre que se utilice de manera ética y con un propósito claro", afirmó Fung. La iniciativa también pretende evaluar cómo estas herramientas pueden transformar los métodos de enseñanza y aprendizaje, adaptándolos a las necesidades de las generaciones futuras.

Durante la inauguración, se presentó el programa Leading the Future of Higher Education in Latin America, desarrollado en colaboración con la Universidad de Pensilvania.

Este programa, diseñado para altos directivos de universidades de la región, busca capacitarlos en áreas como innovación, gestión del cambio y desarrollo institucional. El rector del Tecnológico de Monterrey explicó que este tipo de iniciativas responde a una realidad en la que muchos líderes educativos enfrentan desafíos complejos en entornos de incertidumbre.

El programa incluye sesiones de networking, talleres prácticos y la creación de proyectos concretos que permitan implementar cambios reales en sus instituciones.

Según los organizadores, uno de los objetivos es fomentar una cultura de innovación que trascienda más allá de las tecnologías y se enfoque en los resultados tangibles para los estudiantes y sus comunidades. Otro aspecto destacado fue la necesidad de construir alianzas estratégicas que permitan compartir conocimientos y recursos entre las instituciones. En palabras de Mura, "la educación debe ser una herramienta para el cambio social, y espacios como este foro son esenciales para generar ideas y proyectos que respondan a las demandas de una sociedad en constante evolución".