¿Cómo detectar a una empresa fantasma? Las "red flags" que no debes ignorar

Como María, hay miles de jóvenes que llegan a este tipo de organizaciones fraudulentas. Para identificarlas y no ser engañado, hay que revisar:

Su comunicación corporativa

Toda empresa legal tiene una imagen pública. En ocasiones, las empresas no revelan su identidad porque contratan a una compañía de reclutamiento para esta tarea, pero en este caso, la reclutadora sí muestra su imagen corporativa, y durante el proceso de selección se revela quién es la empresa contratante, comenta Roberto Ventura, socio director de la firma de reclutamiento NEOS RH Consultores.

“No es un secreto. Al principio se maneja cierta confidencialidad porque hay candidatos que no respetan los filtros para poder ingresar a esas empresas a trabajar, y se presentan directamente. Pero todos los procesos de selección deben ser transparentes, y no prometer cosas que no se van a cumplir”, indica.

Que no te pidan dinero

Ventura explica que los procesos de reclutamiento son gratuitos para los postulantes, pues el costo lo asume la empresa contratante. Cuando el trabajador firma el contrato, se le da su credencial; y cuando ésta tiene un costo, hay compañías que lo descuentan del primer sueldo, o bien sólo la cobran cuando se trata de una reposición.

Que no tenga redes sociales o sitio web

Existen otras páginas para sondear la reputación y credibilidad de las organizaciones. Por ejemplo, Glassdoor o el grupo de Facebook Empresas Fantasma.

Daniel Gutiérrez Larotta, director de consultoría en la firma de recursos humanos Grupo Human, advierte que los postulantes deben buscar referencias de la empresa en la web. “Una empresa que no es fantasma tiene que cuidar su reputación. Me haría ruido que me ofrezcan ser consultor en una compañía que no tiene redes sociales”, opina.

Que cuente con registro patronal

Marco Rojas, experto en Práctica Laboral y de Compliance de la firma de abogados Baker McKenzie, también aconseja verificar que la empresa tenga registro patronal. Por lo general, una empresa fantasma cambia de nombre constantemente, pero está ubicada en el mismo lugar. “Pueden acudir a la unidad de medicina familiar que les corresponda para comprobar que fueron dados de alta. Una empresa fantasma no tiene registro patronal, y por tanto no puede dar de alta a los trabajadores, lo cual por ley es una obligación patronal”, concluye.