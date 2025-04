Ellas y ellos son las 30 promesas de los negocios 2025 de Expansión

Al revisar las carreras de las personas que integran la Generación 2025 de Las Promesas, destacan la tecnología y la inteligencia artificial, pero también hay perspectiva sobre su uso ético y la necesidad de que sea accesible para todos.

También existe mucha sustentabilidad, en un momento en el que parece que las metas climáticas, sociales o de diversidad e inclusión peligran ante los cambios globales. Además sobresale el impulso a la equidad de género a través de la creación de redes y del acompañamiento de mujeres a otras mujeres, así como las apuestas por la digitalización, por acercar el gobierno a los ciudadanos, por la educación.

Te presentamos a las 30 Promesas de los Negocios

1. Nicolás Álvarez

Senior Brand Manager de Tecate, Heineken México.

"Nos estamos moviendo de ser una marca que hace comunicación a una marca realizando acciones que tengan un impacto en la calle y una de mis metas es liderar dentro de la compañía esta transformación que estamos buscando, asegurando que no solamente seamos marcas que dicen cosas, sino marcas que hacen cosas y cosas que a la gente le importan".

2. Roxana Antochi

Cofundadora y gerente de Operaciones en De la Huerta de Elisa

"No sé qué me dio la resiliencia, si la montaña para ser emprendedora y poder enfrentar todos los desafíos o ser mujer emprendedora que me ha dado toda esta resiliencia de llegar a la montaña y no bajar hasta llegar a la cumbre".

3. Daniela Camberos

Chief People & Innovation Officer de DD360 y Unesco Women for Ethical AI Leader

“Hay quienes no quieren candidatos que estudiaron en ciertas escuelas, por ejemplo. Pero si le presentas el análisis que hizo la IA y que los mejores perfiles incluyen los de esas escuelas, cambia mucho la perspectiva. Y las empresas ganan, porque contratan a las personas más competentes”.

4. Andrea Campos

Fundadora y CEO de YANA

"La crisis de la salud mental a nivel global va de mal en peor. Las soluciones que existen están reducidas a tomas terapia o no tomas terapia. Eso no es suficiente. Se tiene que hacer mucho más no solo para cubrir la demanda de hoy, sino la de mañana".

5. Nathalie Cervantes

Académica y Fundadora de EVA Academy

"La academia se enfoca en cómo podemos hacer óptimas las empresas, qué se tiene que hacer, cuáles son los modelos y teorías, pero muchas veces no existe la implementación. Yo busco implementar estas teorías para que tengan un impacto en la sociedad".

6. Maggie Contreras

Vicepresidenta adjunta de Pospago de AT&T México

"Desde niña, soñaba con aparecer en una revista y salir en una lista de mujeres líderes, y en ese momento lo veía imposible. Era como llegar a la luna, pero hoy puedo decir que probablemente llegar a la luna está más cerca de lo que pensamos y que tal vez estar en ‘Las 30 promesas’ es mostrarme que el límite es a donde quiero llegar”.

7. Francisco Corral

Director general de la División Financiera de Grupo Bafar

"Para mí, lo más importante es el equipo que se ha hecho porque si bien me toca la cabeza ser hoy, sin el equipo sería imposible hacer las cosas".

8. Marcelo Cruz

Cofundador y Co-CEO de Elery.co

"Estamos cumpliendo la promesa que les hacemos a las personas de decir: Te vamos a dar excelencia médica, pero también una experiencia distinta".

9. Patricia Desentir

Presidenta de Mujeres Invirtiendo

"Me encanta meterme a todo, me encanta levantar la mano, porque en el pasado yo sé lo que me ha costado".

10. Guillermo di Bella

Head de Recursos Humanos México & Foods Latinoamérica Unilever

"Un amigo me dijo que tenía el perfil para la empresa. Me pareció una locura, pero decidí intentarlo. Entré en el área de Comunicación Interna y me fui enamorando del impacto que se puede generar desde Recursos Humanos”.

11. Andrés Díaz

Cofundador y CEO de Yumari

"Si encontraste algo que se necesita, hazlo, no lo pienses mucho. Si esperas a que suene perfecto en tu cabeza, cuando actúes será obsoleto".

12. Juan Pablo Escobar

Director Ejecutivo y Cofundador de Cívica Digital

"No quisiera vivir en una burbuja del mundo tecnológico sin estar conectado a los problemas que afectan a la sociedad".

13. Oscar Garza

Cofundador y CEO de Journeys Sports y presidente de la Asociación Insurtech México

"El ‘tocho’ bandera tiene más incidencias que el futbol americano normal. (¿Y de qué nos lesionamos más los mexicanos?), de la rodilla, la rodilla es un tema”.

14. Ricardo Gómez

Coordinador del World Inequality Lab

"La información es valiosa. En el caso de la desigualdad, muchas veces es una decisión política, que permanece gracias a las instituciones, y las instituciones se modifican cuando hay voluntad política, y la voluntad política se mueve cuando la población participa y, para ello, necesita estar informada de los hallazgos que hace la gente como yo".

15. Fernando Paulin

CEO de Unico México

"El consejo que yo daría a cualquier persona es que conozca su valor, que son capaces de lo que se propongan y que los sueños con posibles".

16. Luis Giovanni Guerrero

Subdirector Data Engineer & Scientist de Banamex

"Desde la universidad vi que una de las formas en donde yo podía mejorar era a través de un banco, donde tienes la oportunidad de tener todos los datos posibles y ofrecer un buen de proyectos".

17. Roberta Jiménez y Daniela Méndez

Cofundadoras / CEO y COO Femium Sports

"Tú no únicamente tienes que negociar el contrato, sino acompañar a la jugadora en el crecimiento que tiene, en lo que puede necesitar".

18. Rodrigo Loeza

Cofundador y CEO Prepa In

"Ser emprendedor es salirte de la caja, pensar diferente y arriesgarte".