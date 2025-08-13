Zurdo de nacimiento o por accidente: lo que dice la ciencia sobre tu mano dominante

Mitos que han quedado atrás

La detección temprana de este rasgo permite prevenir problemas de aprendizaje, ubicación espacial, definición incorrecta de la lateralidad y afectaciones emocionales. (FatCamera/Getty Images)

Alicia Castillo Martínez, profesora de neuroanatomía funcional en la Licenciatura de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó en la gaceta de la máxima casa de estudios que gran parte de los prejuicios hacia las personas zurdas han desaparecido. “De los mitos malos por fortuna ya no queda casi ninguno, casi casi eran diabólicos. Siempre lo que es menos frecuente causa cierta reserva. No quedan muchos mitos, pero se sigue pensando, por ejemplo, que afecta su longevidad; no”, señaló.

La especialista recalcó que estudios científicos han descartado que ser zurdo afecte la esperanza de vida. Sin embargo, precisó que la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva sobre las condiciones que llevan a una persona a desarrollar esta dominancia manual. Incluso es difícil establecer diferencias absolutas entre zurdos y diestros, ya que la preferencia puede variar según la actividad.

Posibles explicaciones biológicas

En el nivel molecular, Castillo Martínez indicó que existe la hipótesis de que durante la gestación haya un exceso de testosterona en el útero, lo que podría afectar el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro. Este hemisferio se asocia con el control de la mano derecha, por lo que una alteración podría llevar a que el hemisferio derecho compense funciones y favorezca el uso de la mano izquierda.

En el ámbito genético, se han identificado genes vinculados a la dominancia manual, aunque su presencia no garantiza que una persona sea zurda. La especialista citó el caso de gemelos idénticos en los que, hasta en un 18% de los casos, uno es diestro y el otro zurdo, una diferencia que es estadísticamente significativa.

Castillo Martínez aclaró que no todos los zurdos tienen el hemisferio derecho como dominante. Algunos presentan dominancia izquierda para ciertas funciones, como el lenguaje. Estas diferencias abarcan factores moleculares, anatómicos y genéticos.

Dominancia manual según la actividad

La especialista señaló que no existen “diestros absolutos” o “zurdos absolutos”. La mano dominante puede variar dependiendo de la tarea. Por ejemplo, una persona zurda puede escribir con la izquierda, pero cepillarse los dientes o practicar ciertos deportes con la derecha. Esto se debe a que cada actividad involucra procesos cerebrales y motores específicos.

Por ello, explicó que es importante identificar qué aspecto se analiza en cada estudio. Si la investigación se enfoca en el lenguaje, se evaluará principalmente la escritura; mientras que si se revisan tareas motoras, se podrán observar otras preferencias.

Dos tipos de zurdos

La especialista identificó dos grandes grupos. El primero corresponde a personas zurdas por naturaleza, sin daños neurológicos, fisiológicos o genéticos. El segundo está compuesto por personas que adquirieron esta condición a partir de una dificultad o enfermedad, principalmente de origen neurológico o fisiológico.

Entre los casos más documentados, la especialista mencionó que si ocurre hipoxia durante el nacimiento, el hemisferio izquierdo es más vulnerable a la falta de oxígeno que el derecho. Como consecuencia, la persona puede desarrollar la zurdera por adaptación o compensación.

Hipótesis evolutiva sobre la mayoría diestra

La académica planteó que la prevalencia de personas diestras podría tener relación con la evolución del lenguaje. El hemisferio izquierdo, especializado en el procesamiento lingüístico, se habría desarrollado en una etapa en la que la comunicación se realizaba mediante señas. Esta precisión para el lenguaje habría influido en el uso preferente de la mano derecha para ejecutar gestos asociados al prelenguaje.

Influencia del ambiente y la geografía

Otra aproximación señala que la genética no es determinante. “Puedes tener dos papás zurdos y no vas a salir zurdo”, dijo Castillo Martínez. La proporción de personas zurdas puede variar entre poblaciones, desde un 2% hasta casi un 30%, lo que sugiere un papel relevante de factores epigenéticos y ambientales. De hecho, se estima que el ambiente podría influir hasta en un 80% de la dominancia manual.