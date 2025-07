Si te despidieron o renunciaste pero no tomaste tus vacaciones, ¿cómo se pagan?

Piensa que trabajaste varios años y planeabas tomar tus vacaciones después. Un día recibes la noticia de que ya no formarás parte del equipo y no pudiste salir de viaje o descansar en casa. Si te despidieron es normal preguntarse cuánto deben pagarte si no tomaste esos días libres que por ley te corresponden. Si aún no lo sabes exactamente, aquí te dejamos los detalles para que recibas lo que te corresponde.