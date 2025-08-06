¿Cuándo regresa a clases la UNAM y el IPN? Estas son las fechas del calendario

¿Cuándo regresa a clases la UNAM?

De acuerdo con el calendario oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), los estudiantes de la UNAM retomarán actividades el lunes 6 de agosto de 2025, tanto en el Plan Anual como Semestral.

Sin embargo, desde el 28 de julio y hasta el 8 de agosto, la UNAM está en periodo interanual e intersemestral.

(Dirección General de Administración Escolar (DGAE), UNAM)

(Dirección General de Administración Escolar (DGAE), UNAM)

La universidad informó que para el siguiente ciclo escolar 2026-1 se incorporarán 48,560 nuevas alumnas y alumnos a alguna de las 133 licenciaturas que ofrece.

¿Y el IPN?

En cuanto al Instituto Politécnico Nacional (IPN), el inicio a clases está programado para el lunes 25 de agosto de 2025, por lo que la semana del 18 al 22 estará dedicada a la inscripción y reinscripción, tanto en su modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta.

(Instituto Politécnico Nacional)

UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al contrario de las otras universidades, y debido a su esquema trimestral, sigue en actividades académicas. El fin del ciclo será el próximo viernes 8 de agosto, con una extensión de una semana para la entrega de actas.

Las inscripciones y reinscripciones serán del 18 al 29 de agosto, y el inicio del siguiente trimestre de otoño será el miércoles 1 de octubre de 2025.

Otras universidades públicas

En el caso de El Colegio de México (Colmex), el inicio del año académico 2025-2026 fue el 4 de agosto de 2025. Por su parte, la Universidad Autónoma de Chapingo iniciará actividades el próximo lunes 11 de agosto.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos iniciará su periodo lectivo 2025-2 hasta el próximo lunes 8 de septiembre.