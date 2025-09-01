Nestlé destituye a su presidente ejecutivo tras incumplir su código de conducta

Nestlé anunció la destitución de su presidente ejecutivo, Laurent Freixe, tras una infracción del código de conducta, y el nombramiento de Philipp Navratil como su sucesor.

Nestlé dijo que la salida de Freixe se produce tras una investigación supervisada por el presidente, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, sobre una relación romántica no revelada con una persona subordinada directa que violó el código de conducta empresarial de la firma.

"Era una decisión necesaria", declaró Bulcke en un comunicado. "Los valores y la gobernanza de Nestlé son sólidos cimientos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio", dice el documento.