Nestlé está en crisis de liderazgo por el romance secreto de su CEO, Laurent Freixe

La repentina destitución de Freixe se produce tras una investigación sobre una relación romántica no revelada con una subordinada directa que infringió el código de conducta empresarial de Nestlé NESN.S, según informó la compañía a última hora del lunes.

"La pérdida de dos presidentes ejecutivos y un presidente en un año es de proporciones históricas para Nestlé", dijo Ingo Speich, de Deka, uno de los 30 principales inversores de la firma. "El nuevo presidente ejecutivo tiene que arreglar el modelo de negocio y recuperar los volúmenes. Tiene que mejorar las fusiones y adquisiciones y centrarse más en los mercados emergentes".

La agitación subraya la lucha no solo de Nestlé, sino de otras empresas de bienes de consumo, por reavivar las ventas y recuperar los precios de las acciones, a medida que la crisis postpandémica del costo de la vida empuja a los consumidores hacia alternativas más baratas. Mientras tanto, los aranceles amenazan con inflar más los precios y alejar a los compradores.

Las acciones del fabricante de Nescafé y las barritas de chocolate KitKat bajaban un 0,8% en Zúrich a las 1118 GMT.

La compañía dijo que las preocupaciones sobre una posible relación fueron planteadas por el personal a través del canal de información interna "Speak Up", aunque una investigación inicial no fue corroborada. Freixe negó la relación a la junta directiva en un principio, según un portavoz de la empresa.

Al persistir la preocupación del personal, Nestlé ordenó una investigación supervisada por Bulcke e Isla, con el apoyo de abogados externos independientes. Los medios suizos informaron de que los abogados helvéticos Baer & Karrer colaboraron en la pesquisa.

Freixe, que trabajó 39 años en Nestlé, no recibirá ninguna indemnización tras su marcha, según informó la empresa a Reuters.

En un breve comunicado, Bulcke, que ya había anunciado que dimitiría en 2026, agradeció a Freixe sus años de servicio en Nestlé, pero dijo que el despido era una "decisión necesaria".

El sitio web suizo de noticias financieras Inside Paradeplatz informó de que Freixe conoció a la mujer en 2022, antes de convertirse en CEO, cuando dirigía el negocio de Nestlé en Latinoamérica.

Freixe no estaba disponible para hacer comentarios cuando se le contactó por correo electrónico. La identidad de la subordinada no se ha hecho pública.

Las acciones de Nestlé, uno de los pilares de la bolsa suiza, han perdido casi un tercio de su valor en los últimos cinco años, por debajo de sus pares europeos. El nombramiento de Freixe no logró frenar la caída y los valores se desplomaron un 17% durante su mandato, decepcionando a los inversores.