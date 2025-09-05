UNAM le copia al IPN y aplica por primera vez examen de licenciatura en línea para SUAyED 2025

Primer examen de licenciatura de la UNAM en línea

El Concurso de Selección Noviembre 2025 de la UNAM es el primero que incorpora el examen en línea como su procedimiento de acceso a la licenciatura, después de una larga tradición de pruebas presenciales en sedes.

Este cambio sucede después de que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) colaboraron para realizar el primer examen conjunto de admisión al bachillerato, como parte del nuevo Proceso de Asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México, conocido como “Mi Derecho, Mi lugar”.

Dicho examen fue realizado en línea con la tecnología que ha ocupado el IPN en los últimos años la admisión en sus aulas, mediante un Navegador Seguro (Lockdown Browser) que permite acceder a una plataforma para hacer el examen en el horario y fecha establecido por la institución.

Al no ser presencial, para el examen se requiere que cuente con un equipo de cómputo con cámara web y micrófono, los cuales deberán permanecer encendidos durante la prueba y una inteligencia artificial vigilará las imágenes para detectar posibles trampas.

En esta ocasión, la UNAM incorpora el procedimiento para ingresar a nivel superior en la modalidad a distancia y abierta.

Fechas de convocatoria SUAyED 2025

La UNAM publicó su convocatoria el 1 de septiembre para el concurso de admisión en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) para el ciclo escolar 2025-2026/2.

En caso de querer participar, puedes acceder a la Convocatoria a Licenciatura UNAM Noviembre 2025 disponible en el sitio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Requisitos

Para participar, se requiere cumplir con los siguientes puntos:

Registrarse a la convocatoria entre el 11 de septiembre y hasta el 22 de septiembre a las 15:59 horas (tiempo centro de México);

Pagar el derecho a examen de selección en línea a partir del 11 de septiembre y hasta las 15:59 horas del 22 de septiembre de 2025 (hora del centro de México);

Acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digitalizada de acuerdo a la Cita;

Descargar el Navegador Seguro (Lockdown Browser) y realizar la Prueba Práctica, así como verificación de activación de la cámara web y el micrófono del 28 al 31 de octubre de 2025.

Realizar el simulador del examen en línea del 3 al 7 de noviembre de 2025, de acuerdo al horario que te sea indicado (hora del centro de México).

Presentar el examen en línea, de acuerdo al día y horario establecido.

El derecho a examen tiene un costo de 480 pesos.

🎓✨ ¿Quieres estudiar una licenciatura en la #UNAM?

Ya está la Convocatoria Noviembre 2025.

Fechas importantes:

11 al 19 de septiembre de 2025 - Llenado del formato de registro.

11 al 22 de septiembre de 2025 - Pago por derecho a examen de selección.

12 al 23 de septiembre de 2025 - Cita para acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital.

17 de septiembre al 4 de noviembre de 2025 - Obtención de Guía para preparar examen de selección en línea.

20 al 24 de octubre de 2025 - Obtención de Cita de Examen.

28 al 31 de octubre de 2025 - Descarga del Navegador Seguro y realización de prueba práctica de verificación del equipo.

3 al 7 de noviembre de 2025 - Simulador del examen

5 al 9 de noviembre de 2025 - Aplicación del examen en línea

4 de diciembre de 2025 - Publicación de resultados.

19 al 23 de enero de 2026 - Entrega documental y entrega de documentación de ingreso.

Carreras SUAyED Modalidad Abierta de la UNAM 2025

La UNAM cuenta con un oferta académica de 1,955 lugares en todas las carreras:

Administración

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Economía

Geografía

Informática

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social

Filosofía

Historia

Lengua y Literaturas hispánicas

Lengua y Literaturas Modernas Inglesas

Pedagogía

Consulta los detalles de la oferta aquí .

Carreras SUAyED Modalidad a Distancia de la UNAM 2025

La UNAM cuenta con un oferta académica de 2,842 lugares en todas las carreras:

Psicología

Administración

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Economía

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social

Bibliotecología

Diseño y Comunicación Visual

Enseñanza de español como lengua extranjera

Enseñanza de inglés como lengua extranjera

Administración de archivos y gestión documental

Consulta los detalles de la oferta aquí .