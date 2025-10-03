¿Cuándo es el Día del Odontólogo en México? Este es el sueldo promedio de los dentistas en el país

¿Cuándo es el Día del dentista en México?

De manera oficial, México celebra a estos profesionales de la salud cada 9 de febrero, fecha que fue establecida en 2014 por el Honorable Consejo de la Unión y publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La elección de este día 9 de febrero se debe a que el 9 de febrero de 1994 se fundó la Escuela Nacional de Odontología, que con el tiempo se convertiría en la actual Facultad de Odontología de la UNAM, una de las instituciones más importantes en la formación de odontólogos en el país, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Puebla.

La conmemoración tiene como objetivo reconocer la importancia de la odontología en la salud, al prevenir y tratar enfermedades bucodentales, así como promover la salud dental.

De acuerdo con la UNAM, el 95% de la población en México padece caries o enfermedades en las encías en 2025.

Francisco Javier Marichi Rodríguez, director de la Facultad de Odontología de la institución, detalló que el país tiene un número adecuado de especialistas para cubrir las necesidades odontológicas, especialmente en áreas urbanas, pero la mayoría de las personas solo buscan atención dental cuando experimentan dolor, por lo que el problema fundamental es la educación y la prevención.

¿Y el 3 de octubre?

El 3 de octubre es conocido como el “Día Latinoamericano de la Odontología”, debido a que esa fecha se estableció la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile, Argentina, con el objetivo de fortalecer la profesión en la región, promover avances científicos y técnicos, así como colaborar con los gobiernos en programas de salud.

Durante un congreso en 1925, se estipuló por unanimidad el 3 de octubre el Día del Odontólogo en Latinoamérica, en honor al aniversario de FOLA.

Se celebra hoy el Día del Odontólogo Latinoamericano

Se destaca su rol dentro del sistema sanitario como parte esencial en la prevención de enfermedades bucodentales.

Muchas Felicidades para estos profesionles!! pic.twitter.com/Zge4OySZMp — Facultad (@Facultad1010) October 3, 2025

¿Cuánto gana un dentista en México?

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la carrera de Estomatología y Odontología General ocupa el puesto 22 del ranking de profesiones mejor pagadas del país, con un salario mensual promedio de 21,804 pesos.

El promedio de ingresos para las mujeres es de 19,782 pesos mensuales, mientras que en los hombres es de 24,808 pesos.

El sector formal es el que retribuye mejor a los profesionistas, ya que el monto incrementa hasta los 24,708 pesos, y en la informalidad el promedio de ganancias es de 13,736 pesos. Este sector del mercado tiene una tasa de 31.9%.

Realizar un posgrado en esta carrera representa una gran oportunidad para los odontólogos, ya que pueden acceder a un incremento salarial de 217.4%, con una percepción mensual de hasta 39,857 pesos.