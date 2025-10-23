Coordinación de Humanidades (Coordinación Central) — Técnico Académico Asociado “C”, tiempo completo, interino

Área: Sistemas de Información

Sueldo mensual: 19,513.68

Requisitos

- Título de licenciatura afín a la informática.

- Mínimo dos años de experiencia profesional en el área.

- Colaboración comprobable en productos derivados de actividades técnicas en su campo.

Pruebas

Proyecto de desarrollo de software, especializado e inédito, para gestionar un proceso integral de licencias académicas con base en la legislación universitaria.

- Examen práctico de un proyecto web que contemple:

- Desarrollo full stack con PHP.

- Configuración de Windows Server 2022 y MS SQL Server 2022.

- Uso de Symfony 7 del lado servidor.

- Base de datos relacional.

- Control de versiones con Git.

- Exposición y defensa oral de la prueba escrita y del examen práctico.

Dónde postularse

Inscripción: Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades (primer piso del edificio de la Coordinación), Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX, C.P. 04510.

Horario: 10:00 a 14:30 h.

Coordinación de Humanidades (UDIR, Campus Morelia) — Técnico Académico Asociado “C”, tiempo completo, interino

Área: Difusión (sede UNAM Campus Morelia)

Sueldo mensual: $19,513.68

Requisitos

- Título de licenciatura en artes o diseño.

- Mínimo dos años de experiencia profesional en el área.

- Colaboración comprobable en productos derivados de actividades técnicas en su campo.

Pruebas

Propuesta técnico-académica especializada e inédita: diseño de campaña de difusión y programa de trabajo para planeación de eventos académicos y publicaciones en humanidades y ciencias sociales en una unidad académica universitaria. Extensión: máximo 25 cuartillas más bibliografía y anexos, Times New Roman 12, doble espacio.

- Exposición y defensa oral de la prueba escrita.

Dónde postularse

Coordinación de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR), Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, C.P. 58190, Morelia, Michoacán.

Horario: 10:00 a 14:30 h.

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) — Técnico Académico Titular “A”, tiempo completo, interino

Área: Apoyo a la Investigación (Secretaría Académica)

Sueldo mensual: $21,354.20

Modalidad del concurso: Remota/virtual

Requisitos

- Grado de especialización o maestría afín a Bibliotecología y Estudios de la Información, Biblioteconomía, Ciencias de la Información y Documentación.

- Mínimo tres años de experiencia profesional en Apoyo a la Investigación en el campo de la Bibliotecología y áreas afines.

- Colaboración en productos derivados de actividades técnicas en Apoyo a la Investigación o participación en programas institucionales del área.

Pruebas

Propuesta técnico-académica sobre manejo, recuperación y análisis de información en bases de datos y fuentes especializadas (en inglés y español) para apoyo a la investigación en Tecnologías de la Información aplicadas a la Bibliotecología y los Estudios de la Información. Extensión máxima: 15 cuartillas sin incluir obras consultadas, portada y resumen.

Exposición oral y defensa ante la Comisión Dictaminadora del IIBI.

Examen práctico: búsqueda, recuperación y sistematización de información sobre “El papel de la Inteligencia Artificial ante la brecha digital en el contexto de la Bibliotecología y los Estudios de la Información” en bases de datos y fuentes especializadas.

Dónde postularse

Registro: Sistema RACO (Registro de Aspirantes a Concursos de Oposición): https://raco.humanidades.unam.mx/

Facultad de Odontología (División de Estudios Profesionales) — Profesor de Carrera Titular “A”, Tiempo Completo, interino

Área/Asignatura: Ortodoncia

Sueldo mensual: $27,724.92

Requisitos

- Título de doctor o conocimientos y experiencia equivalentes.

- Al menos cuatro años en docencia o investigación, incluyendo publicaciones en la especialidad.

- Capacidad demostrada para formar personal especializado.

Pruebas

a) Crítica escrita del programa de Ortodoncia.

b) Exposición escrita de un tema del programa (máx. 20 cuartillas).

c) Exposición oral de los puntos anteriores.

d) Interrogatorio sobre la materia.

e) Prueba didáctica: exposición de un tema ante estudiantes (con al menos 48 horas de anticipación).

f) Proyecto de investigación: “Elaboración de modelos estereoscópicos e imagen lenticular, de población mexicana, para el fortalecimiento de la enseñanza de los auxiliares de diagnóstico en ortodoncia”.

Dónde postularse

Inscripción: Secretaría Académica de la Facultad de Odontología (primer piso del edificio principal).

Horario: 9:00 a 20:00 h.