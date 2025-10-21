El talento es el factor para la resiliencia y consolidación de las PyMEs

Entre los obstáculos que limitan las oportunidades de las PyMEs, el estudio destaca:

● Un mercado desafiante (66%)

● Acceso limitado al financiamiento (64%)

● La brecha en adopción tecnológica (37%)

● La atracción y retención de talento calificado (62%)

Ante esta situación, uno de los aspectos en los que las PyMEs tienen injerencia directamente es en la gestión del capital humano, uno de los factores determinantes para su éxito. En este contexto, el talento deja de percibirse como un gasto y se vuelve una inversión estratégica.

Necesidades del capital humano

El estudio revela una desconexión entre las necesidades de los colaboradores y las ofertas de valor de muchas PyMEs. Las principales preocupaciones de los empleados se centran en la falta de salarios competitivos y un desequilibrio entre la vida personal y laboral (31%). Estas inquietudes se vinculan directamente con problemas personales como el estrés financiero (41%) y la preocupación por la salud (21%).

Para las empresas, atender estas necesidades a través de beneficios diferenciados, como los seguros, se traduce en retornos de inversión medibles:

● Mejora la satisfacción y la lealtad, reduciendo la costosa rotación de personal.

● Incrementa la productividad al brindar tranquilidad financiera y acceso a salud de calidad.

● Fortalece el clima laboral y la operación del negocio.

A pesar de que el 91% de los empleadores está dispuesto a ofrecer seguros a sus equipos, priorizando los de Gastos Médicos Mayores y de Vida, existen barreras claras como el costo, la falta de información y la dificultad para encontrar productos flexibles. De ahí que, tanto empleadores como colaboradores coincidan en la necesidad de una evolución en la oferta de servicios para que satisfaga la demanda de ambas partes.