La transformación del talento fortalece la visión de TCS

Como ejemplo de esta visión, Ashul Mehrotra, Head of Human Resources for Latin America and Human Resources leader in Mexico de TCS, destacó el lanzamiento del mayor TCS hackathon , un evento de innovación intensivo donde equipos generan soluciones tecnológicas a nivel global. En esta edición reciente, convocó a más de 281,000 colaboradores de 58 países y dio lugar a más de 270 ideas disruptivas.

Además, agregó la ejecutiva, esta iniciativa ha potenciado un cambio cultural interno, con el objetivo de que la innovación forme parte del ADN de la empresa.

A la vanguardia de la revolución de la IA

Para la ejecutiva, TCS aspira a ser el referente mundial en IA. Para lograrlo, la compañía priorizó la adquisición de habilidades clave y la agilidad operativa. A través del dominio de herramientas digitales.

“Monitoreamos constantemente las innovaciones del mercado para integrar las competencias más relevantes, garantizando así soluciones de alto impacto que impulsen el éxito de nuestros clientes”, afirmó.

Esto responde a la acelerada demanda de soluciones que combinan automatización y análisis procesado por algoritmos; sin embargo, uno de los principales retos consiste en no perder de vista el valor de las personas en cada proceso.

En este sentido, Mehrotra subrayó que habilidades como la simpatía y la orientación al cliente seguirán siendo pilares esenciales para que una compañía destaque en el mercado, incluso en un entorno cada vez más dominado por algoritmos.

Asimismo, la directiva recordó la relevancia de espacios de diálogo como el Expansión CEO Summit 2025, en alianza con: Banamex, donde líderes de distintos sectores comparten perspectivas sobre cómo dirigir compañías ágiles e innovadoras.

En su opinión, estos foros fortalecen la visión estratégica al facilitar el intercambio de aprendizajes y mejores prácticas. Ejemplo de ello es la perspectiva de que la transformación digital no se limita a la adopción tecnológica, sino que implica la gestión del talento, el fortalecimiento de la cultura organizacional y una visión de largo plazo.