Las redes de apoyo impulsan el liderazgo de los entornos laborales

Elena Alti, SVP y CMO de Grupo Salinas, aseguró que la creación de redes en el ámbito laboral es esencial para las compañías, al permitir una cultura de apoyo para hacer frente a retos que puedan surgir en el mediano plazo. Pero eso solo sucede cuando se tiene claro lo que significa liderar.

“Liderar no es mandar, es servir a los demás y no a ti mismo, eso te permite crear una cultura. Como líder cada día tienes que escuchar a tus colaboradores y con la información que se obtiene permite mejorar los objetivos y da lugar a una red de apoyo o un equipo”, aseguro la directiva durante su participación en el foro.

Otro factor que da paso a una red de apoyo y como consecuencia un buen liderazgo, es la vulnerabilidad. Elvira Sánchez, consejera independiente, considera que a diferencia de la creencia sobre que un líder deber ser duro y fuerte ante un equipo, el líder debe ser vulnerable porque eso genera una red confianza hacia los colaboradores en donde los errores, las dudas o el descornamiento no es un error, sino una oportunidad para mejorar.

“La base de la confianza se basa en que los líderes se vean vulnerables, en donde se muestran curiosos, aceptan errores, desconocimiento y eso permite que las personas estén en un entorno de confianza”, consideró la directiva.

Cuando hay ambiente de confianza en el entorno laboral, de manera casi automática, las relaciones laborales entre líderes y colaboradores se sincronizan para alcanzar los objetivos empresariales sin que haya un ambiente tenso o de competencia entre cada elemento, comentó Nayibe Yara, VP Tech & Operaciones en Onest SmartLogistics.

“No está bien que entre los equipos no se quieran compartir información. Tenemos que trabajar en equipos que sean altamente confiables en la parte técnica y en sus relaciones interpersonales y las se construyen a diario en el trabajo para que en los momentos más complejos podamos mantener la calma y seamos capaces de resolverlos”, dijo.

Para Fernanda Jiménez, Head Commercial B2B de Tesla Latam, en el mundo laboral e incluso en el personal es imposible que uno pueda crecer sin una red de apoyo o sin una relación en esos ámbitos, ya que las personas aportan conocimiento para crecer y aprender.

“Todas las relaciones aportan a tu carrera profesional, por eso es importante crear las rede de networking. Hay que ser curiosos y tomando todo lo que la gente nos aportan en la carrera para crecer profesional y personalmente”, agregó.