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Carrera

Emprender desde la arquitectura: el Tec de Monterrey es plataforma de transformación

Egresados de la licenciatura en Arquitectura han constituido despachos y empresas con impacto urbano, social y tecnológico.
lun 01 junio 2026 08:30 AM
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Tec Monterrey Harari
Claudia Harari, directora de Harari y Asociados, y egresada del Tecnológico de Monterrey, se ha especializado en crear proyectos de arquitectura del paisaje en donde resalta la identidad, la apropiación social y el valor ambiental. (Cortesía Claudia Harari)

En uno de los ecosistemas de emprendimiento e innovación más robustos de América Latina, se desarrolla la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

En esta sede, el Edificio Expedition, el Hub de Innovación y Emprendimiento Eduardo Garza T., y el Instituto Eugenio Garza Lagüera de Emprendimiento impulsan a las startups. A ello se suma la vinculación con organizaciones que participan en la preparación de los estudiantes, al fortalecer una plataforma con impacto económico, social y ambiental.

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De esta manera, los arquitectos del Tec de Monterrey perfeccionan competencias que les permiten identificar oportunidades, estructurar modelos de negocio, coordinar equipos multidisciplinarios, responder a problemáticas del entorno y conformar emprendimientos como la creación de despachos. Estos son cuatro casos de éxito que manifiestan el sello formativo de la institución.

Legado en diseño

La trayectoria internacional, liderazgo académico y más de 50 premios de diseño de Gilberto L. Rodríguez, fundador de GLR Arquitectos, reflejan el alcance que puede tener una práctica comprometida con la calidad urbana y arquitectónica.

Paisajes con identidad

Claudia Harari, fundadora de Harari Landscape, es reconocida por integrar la naturaleza, sostenibilidad y expresión cultural en proyectos emblemáticos de espacio público y regeneración urbana.

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Liderazgo que trasciende

Desde el ámbito de la gestión, Antonio Villarreal, CEO de Axioma Proyectos, ha consolidado una empresa referente en la administración de proyectos, mediante una combinación de visión de negocio, ética profesional y desarrollo tecnológico.

Creación global

Luis Gabriel Orozco, fundador y director creativo de Kinetica, ha trabajado en soluciones constructivas no convencionales con procesos digitales, ingeniería de precisión y fabricación para proyectos en América, Asia y Europa.

Todos estos profesionales demuestran cómo la formación integral del Tec de Monterrey potencia el emprendimiento y la innovación en arquitectura, diversificando la huella que plasman sus egresados.

Tec Mty Harari diseño
Harari considera la sostenibilidad en todos sus diseños. (Cortesía Claudia Harari)

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Tec de Monterrey Tecnológico de Monterrey Educación Universidades

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