Emprender desde la arquitectura: el Tec de Monterrey es plataforma de transformación

En uno de los ecosistemas de emprendimiento e innovación más robustos de América Latina, se desarrolla la carrera de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

En esta sede, el Edificio Expedition, el Hub de Innovación y Emprendimiento Eduardo Garza T., y el Instituto Eugenio Garza Lagüera de Emprendimiento impulsan a las startups. A ello se suma la vinculación con organizaciones que participan en la preparación de los estudiantes, al fortalecer una plataforma con impacto económico, social y ambiental.

