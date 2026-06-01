Nvidia debuta en los chips de PC con el procesador “más eficiente jamás hecho”

Por otra parte, RTX Spark integra 128 GB de memoria unificada y el hecho de que esté utilice la arquitectura Arm es significativo, pues se trata de un estándar que comienza a ganar terreno sobre opciones basados en x86, como los de Intel y AMD.
“Este es el chip para PC más eficiente jamás fabricado”, dijo Mark Aevermann, director senior de gestión de productos de Nvidia a The Verge. Sin embargo, el medio estadounidense resaltó que la empresa todavía no comparte estadística sobre su rendimiento que lo respalde.
A nivel comparativo, este procesador tendría un rendimiento similar a la DGX Spark , la “supercomputadora personal de IA” que la empresa lanzó el año pasado y con la cual es posible desarrollar agentes de Inteligencia Artificial de forma local.
Según la presentación de Huang, las primeras computadoras portátiles que integren la tecnología RTX Spark tendrán un grosor de apenas 14 milímetros, así como la potencia de una GPU RTX 5070, la más potente de la marca. Por ello, se espera que el precio de estos equipos sea demasiado alto.
A pesar de incursionar en las PC, Nvidia no desatiende el mercado de la IA
Por otro lado, el ejecutivo resaltó que el chip Vera Rubin , especializado para data centers de IA, ya está en plena producción y estará disponible a partir de otoño, mientras que algunos de sus clientes inmediatos serán Anthropic, OpenAI, xAI, Oracle y CoreWeave, entre más.
“Este será nuestro nuevo motor de crecimiento”, puntualizó el empresario. “Estas CPU no solo tendrán un alto rendimiento, sino que también deberán ser extremadamente eficientes en el consumo de energía, para que podamos integrar la mayor cantidad posible en las fábricas sin que esto afecte la generación de tokens”.
De acuerdo con las declaraciones pasadas del ejecutivo, en esta primera etapa, Vera no canibalizar el mercado de Blackwell, sino que ambos serán complementarios y atenderán diferentes necesidades del mercado de IA.