Nvidia debuta en los chips de PC con el procesador “más eficiente jamás hecho”

Este nuevo chip lo diseñó Nvidia en colaboración con Microsoft y, según las palabras de Huang, representa la “primera línea de PC completamente rediseñada y reinventada que se ha visto en 40 años” e incluso equiparó su relevancia con la evolución del teléfono al smartphone.

Huang hizo la presentación de este chip en su conferencia de Computex, en Taiwán, donde señaló que las capacidades de IA y gestión de agentes será una de las características más importantes en las computadoras de última generación.

A nivel de negocio, el plan de la compañía es que este chip esté disponible en más de 30 computadoras portátiles y 10 equipos de escritorio de las principales OEM del mundo de la tecnología, con las cuales ya colabora integrando sus GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico).

Los aspectos técnicos del RTX Spark

El nuevo chip de Nvidia no tiene una arquitectura sencilla. Se trata de un procesador que combina dos GPU Blackwell con una CPU (Unidad Central de Procesamiento) NX1, basada en la arquitectura Arm y diseñada a medida por la taiwanesa MediaTek.

Arm es un proceso que se ha popularizado por su alta eficiencia energética y buena relación rendimiento-potencia. Se hizo popular gracias a que Apple lo adoptó para el primer iPhone, en 2007, y desde entonces lo ha empleado en más de sus equipos, como la serie M, que se encuentran en sus MacBooks.