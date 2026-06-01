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Nvidia debuta en los chips de PC con el procesador “más eficiente jamás hecho”

La empresa presentó RTX Spark, un chip que estará dirigido al segmento de computadoras personales. Estas son sus características y las empresas con las que competirá en este mercado.
lun 01 junio 2026 09:30 AM
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Jensen Huang presenta el chip RTX Spark
Jensen Huang, CEO de Nvidia, mostrando el nuevo chip para computadoras personales, RTX Spark. (I-HWA CHENG/AFP)

Nvidia tiene el dominio en el sector de los procesadores para centros de datos de Inteligencia Artificial. Ahora quiere llevar ese poderío al sector de las computadoras personales y ser un competidor directo de Intel, AMD, Qualcomm e incluso Apple con su nuevo procesador RTX Spark.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, dijo que este nuevo chip debutará en otoño de este año y se incorporará a computadoras de algunas de las fabricantes de equipos más importantes de la industria, como Microsoft, Dell, HP, Asus, Lenovo y MSI, lo que abre un nuevo episodio en la batalla tecnológica.

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Este nuevo chip lo diseñó Nvidia en colaboración con Microsoft y, según las palabras de Huang, representa la “primera línea de PC completamente rediseñada y reinventada que se ha visto en 40 años” e incluso equiparó su relevancia con la evolución del teléfono al smartphone.

Huang hizo la presentación de este chip en su conferencia de Computex, en Taiwán, donde señaló que las capacidades de IA y gestión de agentes será una de las características más importantes en las computadoras de última generación.

A nivel de negocio, el plan de la compañía es que este chip esté disponible en más de 30 computadoras portátiles y 10 equipos de escritorio de las principales OEM del mundo de la tecnología, con las cuales ya colabora integrando sus GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico).

Los aspectos técnicos del RTX Spark

El nuevo chip de Nvidia no tiene una arquitectura sencilla. Se trata de un procesador que combina dos GPU Blackwell con una CPU (Unidad Central de Procesamiento) NX1, basada en la arquitectura Arm y diseñada a medida por la taiwanesa MediaTek.

Arm es un proceso que se ha popularizado por su alta eficiencia energética y buena relación rendimiento-potencia. Se hizo popular gracias a que Apple lo adoptó para el primer iPhone, en 2007, y desde entonces lo ha empleado en más de sus equipos, como la serie M, que se encuentran en sus MacBooks.

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Por otra parte, RTX Spark integra 128 GB de memoria unificada y el hecho de que esté utilice la arquitectura Arm es significativo, pues se trata de un estándar que comienza a ganar terreno sobre opciones basados en x86, como los de Intel y AMD.

“Este es el chip para PC más eficiente jamás fabricado”, dijo Mark Aevermann, director senior de gestión de productos de Nvidia a The Verge. Sin embargo, el medio estadounidense resaltó que la empresa todavía no comparte estadística sobre su rendimiento que lo respalde.

A nivel comparativo, este procesador tendría un rendimiento similar a la DGX Spark , la “supercomputadora personal de IA” que la empresa lanzó el año pasado y con la cual es posible desarrollar agentes de Inteligencia Artificial de forma local.

Según la presentación de Huang, las primeras computadoras portátiles que integren la tecnología RTX Spark tendrán un grosor de apenas 14 milímetros, así como la potencia de una GPU RTX 5070, la más potente de la marca. Por ello, se espera que el precio de estos equipos sea demasiado alto.

A pesar de incursionar en las PC, Nvidia no desatiende el mercado de la IA

Por otro lado, el ejecutivo resaltó que el chip Vera Rubin , especializado para data centers de IA, ya está en plena producción y estará disponible a partir de otoño, mientras que algunos de sus clientes inmediatos serán Anthropic, OpenAI, xAI, Oracle y CoreWeave, entre más.

“Este será nuestro nuevo motor de crecimiento”, puntualizó el empresario. “Estas CPU no solo tendrán un alto rendimiento, sino que también deberán ser extremadamente eficientes en el consumo de energía, para que podamos integrar la mayor cantidad posible en las fábricas sin que esto afecte la generación de tokens”.

De acuerdo con las declaraciones pasadas del ejecutivo, en esta primera etapa, Vera no canibalizar el mercado de Blackwell, sino que ambos serán complementarios y atenderán diferentes necesidades del mercado de IA.

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Nvidia Inteligencia artificial

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