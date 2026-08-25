Víctor Vega Reyes, responsable del Observatorio de Incidencias e Impactos Humanos de la IA y Tecnologías Emergentes del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología (CLET), califica el daño como "importante y significativo" porque la incertidumbre alcanzó una función central de la institución, decidir quién ingresa a sus aulas.

Examen de la UNAM 2026

El concurso reunió a 191,306 personas registradas y 158,712 aspirantes presentaron la evaluación en línea, de acuerdo con el análisis del CLET. Sin embargo, la distribución de los puntajes se apartó del comportamiento registrado en años anteriores.

La anomalía no demuestra que todas las personas con calificaciones altas hicieron trampa ni basta para responsabilizar a la inteligencia artificial, a Territorium Life, empresa contratada por la UNAM para aplicar el examen en línea, a las autoridades universitarias o a los aspirantes.

La falla comprobable apareció en otro punto. Los mecanismos de aseguramiento no detuvieron el comportamiento atípico antes de que los puntajes se convirtieran en decisiones de ingreso.

Ante la falta de certeza, la UNAM integró una comisión técnica y convocó a quienes habían sido seleccionados, así como a los aspirantes que alcanzaron el puntaje mínimo registrado entre 2021 y 2025 para la carrera, plantel y modalidad elegidos.

La Dirección General de Administración Escolar utilizó ese criterio para definir el universo de la segunda evaluación. El examen de control se aplicó en León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México mediante 120 reactivos cargados en tabletas sin conexión a internet y bajo supervisión presencial.

Con esa medida, la universidad volvió a evaluar los conocimientos y protegió la asignación definitiva de lugares. Sin embargo, el nuevo examen no reconstruyó lo ocurrido en la primera aplicación.

“Una cosa es que el examen haya podido ser vulnerado y otra que el sistema de aseguramiento no haya detectado suficientemente a tiempo esa vulneración antes de producir las consecuencias. El proceso original produjo una salida que no tenía suficiente confiabilidad para sostener por sí sola la asignación definitiva de lugares”, explica Vega Reyes.

El investigador localiza tres puntos de ruptura. El primero surgió antes y durante la aplicación, pues la universidad sabía que personas y empresas ofrecían servicios para facilitar el ingreso.

La UNAM presentó una denuncia penal el 3 de julio por esas prácticas, como se informó antes de la publicación de los puntajes del examen de admisión.

El segundo quiebre pudo concentrarse en los controles tecnológicos. La plataforma incluía bloqueo de pantalla, reconocimiento facial y supervisión de movimientos, aunque la información pública todavía no define si fallaron la autenticación, la vigilancia, el diseño operativo, el proveedor o varios componentes.

El tercer punto apareció en la validación posterior. La anomalía atravesó los filtros y llegó hasta la primera lista de seleccionados, por lo que la universidad suspendió los trámites y organizó otra evaluación, pero dejó pendiente la explicación institucional.