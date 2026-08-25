La UNAM llegó al top 100 y después perdió posiciones

La Universidad Nacional Autónoma de México en el ranking ha tenido varios cambios notables, tan solo en 2021 apareció justo en el lugar 100, con una calificación general de 58.8 puntos. Para 2022 cayó al 105 y en 2023 se colocó en el 104.

En 2024 llegó a su mejor posición del periodo, el lugar 93, con una calificación de 61.4 puntos.

Desde entonces, la universidad ha retrocedido. En 2025 llegó a la posición 94, para 2026 cayó al 136 y en la edición 2027 aparece en el 145.

Entre su mejor posición, lograda en 2024, y la más reciente hay una diferencia de 52 lugares.

Eso no significa que todos sus indicadores hayan empeorado, ya que la UNAM llega a 2027 con 99.3 puntos en reputación académica, frente a 93.3 que tenía en 2021. A la par, aumentó su indicador de citas por profesor, que pasó de 4 a 4.2 puntos.

Tec de Monterrey nunca ha entrado a las mejores 100

El Tecnológico de Monterrey nunca llegó al top 100 durante este periodo, pero también ha tenido cambios importantes.

En 2021 ocupaba el lugar 155, su mejor posición en estos años. Después comenzó a descender, en 2022 bajó al 161, en 2023 al 170, en 2024 hasta el 184 y en 2025 se colocó en el 185.

En 2026, el Tec llegó al 187 y en la edición más reciente del listado aparece en el 188.

Sin embargo, la reputación académica es el indicador que más a mejorado en estos últimos 6 años, en 2021 tenía una calificación de 41.7 puntos y para 2027 alcanzó 72.7 puntos.

UNAM vs. Tec: ¿cómo ha cambiado su calificación mundial? Evolución histórica en el QS World University Rankings (donde una posición más alta en la gráfica indica un mejor lugar en el ranking global). UNAM (Dato Principal / Rojo) Tec de Monterrey (Gris) 80 100 120 140 160 180 200 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 155 161 170 184 185 187 188 100 105 104 93★ 94 136 145 Ver datos de la gráfica en formato de tabla Año Lugar UNAM Lugar Tec de Monterrey 2021 100 155 2022 105 161 2023 104 170 2024 93 (Pico) 184 2025 94 185 2026 136 187 2027 145 188

¿Qué está midiendo realmente el QS?

En su metodología actual, QS tiene cinco grandes áreas : investigación y descubrimiento, empleabilidad y resultados, experiencia de aprendizaje, compromiso global y sostenibilidad.