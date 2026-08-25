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Ni la UNAM ni el Tec entran al top 100 de universidades y el ranking revela cuánto han perdido en seis años

El ranking de QS muestra el retroceso de las dos universidades mexicanas mejor posicionadas, aunque ambas mantienen fortalezas en reputación académica y empleabilidad.
mar 25 agosto 2026 03:08 PM
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Estudiantes del lado izquierdo frente a la Biblioteca Central de CU; del lado derecho, jóvenes en el Tec. La UNAM y el Tecnológico de Monterrey son las universidades mexicanas mejor posicionadas en el ranking mundial QS 2027.
La UNAM y el Tecnológico de Monterrey son las universidades mexicanas mejor posicionadas en el ranking mundial QS 2027. (Expansión/Meta AI)

La UNAM y el Tecnológico de Monterrey son las dos universidades mexicanas mejor colocadas en el mundo, pero el QS World University Rankings 2027, publicado en junio de 2026, ninguna aparece entre las 100 primeras universidades del mundo.

La UNAM ocupa el lugar 145, mientras que el Tec está en el 188. La universidad pública llegó a estar dentro del top 100 en varias ediciones, mientras que el Tec no ha logrado entrar en ese grupo durante el periodo analizado.

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La UNAM llegó al top 100 y después perdió posiciones

La Universidad Nacional Autónoma de México en el ranking ha tenido varios cambios notables, tan solo en 2021 apareció justo en el lugar 100, con una calificación general de 58.8 puntos. Para 2022 cayó al 105 y en 2023 se colocó en el 104.

En 2024 llegó a su mejor posición del periodo, el lugar 93, con una calificación de 61.4 puntos.

Desde entonces, la universidad ha retrocedido. En 2025 llegó a la posición 94, para 2026 cayó al 136 y en la edición 2027 aparece en el 145.

Entre su mejor posición, lograda en 2024, y la más reciente hay una diferencia de 52 lugares.

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Eso no significa que todos sus indicadores hayan empeorado, ya que la UNAM llega a 2027 con 99.3 puntos en reputación académica, frente a 93.3 que tenía en 2021. A la par, aumentó su indicador de citas por profesor, que pasó de 4 a 4.2 puntos.

Tec de Monterrey nunca ha entrado a las mejores 100

El Tecnológico de Monterrey nunca llegó al top 100 durante este periodo, pero también ha tenido cambios importantes.

En 2021 ocupaba el lugar 155, su mejor posición en estos años. Después comenzó a descender, en 2022 bajó al 161, en 2023 al 170, en 2024 hasta el 184 y en 2025 se colocó en el 185.

En 2026, el Tec llegó al 187 y en la edición más reciente del listado aparece en el 188.

Sin embargo, la reputación académica es el indicador que más a mejorado en estos últimos 6 años, en 2021 tenía una calificación de 41.7 puntos y para 2027 alcanzó 72.7 puntos.

UNAM vs. Tec: ¿cómo ha cambiado su calificación mundial?

Evolución histórica en el QS World University Rankings (donde una posición más alta en la gráfica indica un mejor lugar en el ranking global).

UNAM (Dato Principal / Rojo)
Tec de Monterrey (Gris)
80 100 120 140 160 180 200 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 155 161 170 184 185 187 188 100 105 104 93★ 94 136 145

En 6 años, las universidades mexicanas han caído a nivel global.

Fuente de la información: QS Ranking

Ver datos de la gráfica en formato de tabla
Año Lugar UNAM Lugar Tec de Monterrey
2021 100 155
2022 105 161
2023 104 170
2024 93 (Pico) 184
2025 94 185
2026 136 187
2027 145 188

¿Qué está midiendo realmente el QS?

En su metodología actual, QS tiene cinco grandes áreas : investigación y descubrimiento, empleabilidad y resultados, experiencia de aprendizaje, compromiso global y sostenibilidad.

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Para el ranking mundial 2027, la mayor parte recae en la investigación y descubrimiento con un 50% del resultado, empleabilidad y resultados con 20%, compromiso global con 15%, experiencia de aprendizaje con 10% y sostenibilidad con 5%.

Reputación académica

Es uno de los indicadores con mayor peso y se obtiene a partir de una encuesta internacional a académicos, quienes nominan a las universidades que consideran destacadas en sus áreas de especialidad.

En 2027, la UNAM tiene una de sus principales fortalezas, con una puntuación de 99.3, frente a 72.7 del Tec.

Citas por profesor

Este indicador busca medir el impacto de la investigación de una universidad, QS toma las citas que reciben las publicaciones académicas de una institución y las relaciona con el número de profesores.

En 2027, la UNAM registra 4.2 puntos en este indicador y el Tec 5 puntos.

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Relación profesores-alumnos

Al tener mayor cantidad de personal académico significa más recursos para enseñanza, supervisión y acompañamiento de los alumnos. El indicador se calcula a partir de la relación entre profesores y estudiantes.

En 2027, la UNAM registra 38.1 puntos, mientras que el Tec tiene 65.5.

Reputación entre empleadores

Este indicador busca conocer qué universidades son consideradas por los empleadores como fuentes de buenos egresados.

Aquí la diferencia entre las dos mexicanas es pequeña: la UNAM tiene 91.8 puntos y el Tec 91.2.

Resultados de empleo

Por otro lado, este indicador busca medir qué tan buenos resultados tienen los egresados de una institución en el mercado laboral y el impacto que alcanzan posteriormente en sus carreras profesionales.

En 2027, la UNAM registra 94.2 puntos, mientras que el Tec alcanza 95 puntos.

Además de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional también aparece en el ranking QS University Rankings. (Foto tomada de facebook.com/UNAM.MX.Oficial)
La UNAM pasó del lugar 93 en 2024 al 145 en 2027, mientras el Tec pasó del 155 en 2021 al 188 en la edición más reciente. (tomada de facebook.com/UNAM.MX.Oficial)

Proporción de estudiantes internacionales

Mide qué porcentaje de la población estudiantil de una universidad está compuesto por estudiantes internacionales.

El Tec tiene una ventaja considerable con 18.5 puntos, frente a 3.1 de la UNAM, durante 2027.

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Red internacional de investigación

Este indicador observa qué tan diversificadas y sostenidas son las colaboraciones internacionales de investigación de una universidad.

QS considera las relaciones de investigación entre instituciones de distintos países y busca identificar redes internacionales que no sean únicamente colaboraciones aisladas.

En este indicador la UNAM supera al Tec: 95.2 puntos frente a 75.2.

Proporción de profesores internacionales

Mide la presencia de profesores provenientes de otros países y funciona como otro indicador del grado de internacionalización de una universidad.

En 2027, la UNAM obtiene 11 puntos, mientras que el Tec registra 24.3.

Un ranking que ha cambiado

Por ello, comparar directamente el lugar que ocupan las universidades año con año tiene una limitación. QS ha introducido cambios en sus indicadores y ponderaciones a lo largo del periodo, por lo que una caída en posiciones no necesariamente significa que una universidad haya empeorado en todos sus aspectos y señala que las calificaciones de sus indicadores son revisadas anualmente.

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Universidades UNAM Tecnológico de Monterrey

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