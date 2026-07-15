De la UNAM al IPN: las carreras en línea que ofrecen las mejores universidades de México

El SUAyED basa su modelo en el estudio independiente, el uso de plataformas digitales y la flexibilidad para que los estudiantes puedan combinar sus actividades laborales y personales con la universidad.
- IPN
El Instituto Politécnico Nacional ( IPN ), ubicado en la cuarta posición del ranking regional de QS, también cuenta con programas de licenciatura en modalidades no escolarizada y mixta. Su oferta está enfocada principalmente en áreas administrativas y de negocios, con carreras como Administración y Desarrollo Empresarial, Archivonomía, Biblioteconomía, Comercio Internacional, Contaduría y Finanzas Públicas, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales y Turismo.
- UdeG
En el séptimo lugar aparece la Universidad de Guadalajara ( UdeG ), una de las instituciones públicas más grandes del país. Su modalidad virtual ofrece programas como Administración de las Organizaciones, Mercadotecnia Digital, Comunicación Digital y Periodismo, Desarrollo de Sistemas Web, Tecnologías de la Información, Seguridad Ciudadana, Gestión Cultural, Bibliotecología y Desarrollo Educativo, además de mantener convenios internacionales de colaboración académica.
¿Cuáles son las mejores universidades privadas con carreras en línea?
- UP
Entre las universidades privadas destaca la Universidad Panamericana , ubicada en la décima posición del ranking. Su modelo de educación en línea permite ingresar en enero, mayo o septiembre y contempla un esquema personalizado con asesor académico.
Actualmente ofrece Pedagogía y Filosofía en modalidad virtual, para ambas licenciaturas, el examen de admisión tiene un costo de 1,040 pesos, la inscripción por cuatrimestre es de 2,089.50 pesos y cada crédito académico cuesta 1,113 pesos, por lo que el costo final depende de la carga de materias inscritas.