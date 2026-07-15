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De la UNAM al IPN: las carreras en línea que ofrecen las mejores universidades de México

Además de su prestigio académico, varias de las universidades mejor evaluadas de México ofrecen programas virtuales que permiten cursar una licenciatura con reconocimiento oficial y horarios flexibles.
mié 15 julio 2026 05:05 PM
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Universidades carreras en linea en mexico en las mejores universidades
Los programas en línea permiten combinar el estudio con el trabajo y otras actividades, sin necesidad de asistir diariamente a un campus. (Archivo)

Miles de jóvenes están por conocer los resultados de ingreso a universidades públicas, y para quienes no obtuvieron un lugar, las licenciaturas en línea se han convertido en una alternativa para continuar sus estudios sin esperar hasta el siguiente proceso de admisión.

La Clasificación Mundial de Universidades QS 2026 de América Latina y el Caribe ubica a instituciones como la UNAM, el IPN, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac México entre las mejores del país, todas con una oferta de programas a distancia.

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La educación en línea gana terreno entre quienes buscan un lugar en la universidad

Cada ciclo escolar, miles de aspirantes quedan fuera de las universidades presenciales debido al número limitado de lugares disponibles. Tan solo en la UNAM, la demanda suele superar ampliamente la capacidad de ingreso, mientras que instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) también registran procesos altamente competitivos.

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Por eso, las licenciaturas en línea han dejado de ser una opción secundaria para convertirse en una alternativa que permite continuar los estudios sin necesidad de asistir diariamente a un campus. Además de ofrecer mayor flexibilidad para quienes trabajan o viven lejos de las sedes universitarias, estos programas cuentan con el mismo reconocimiento oficial que las modalidades presenciales cuando son impartidos por instituciones acreditadas.

¿Qué universidades son las mejores y tienen licenciaturas en línea?

- UNAM

La mejor posicionada es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en el segundo lugar de América Central. A través del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia ( SUAyED ), ofrece licenciaturas con la misma validez académica que los programas presenciales.

El proceso de la visa puede disuadir fácilmente a los empleadores de presentar una oferta de trabajo a estudiantes internacionales. (Foto: Getty Images)

Su catálogo incluye Administración, Contaduría, Derecho, Economía, Psicología, Pedagogía, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Sociología, Enfermería, Informática y diversas licenciaturas para la enseñanza de idiomas, entre otras, impartidas por facultades como Derecho, Contaduría y Administración, Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, FES Acatlán e Iztacala.

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El SUAyED basa su modelo en el estudio independiente, el uso de plataformas digitales y la flexibilidad para que los estudiantes puedan combinar sus actividades laborales y personales con la universidad.

- IPN

El Instituto Politécnico Nacional ( IPN ), ubicado en la cuarta posición del ranking regional de QS, también cuenta con programas de licenciatura en modalidades no escolarizada y mixta. Su oferta está enfocada principalmente en áreas administrativas y de negocios, con carreras como Administración y Desarrollo Empresarial, Archivonomía, Biblioteconomía, Comercio Internacional, Contaduría y Finanzas Públicas, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales y Turismo.

- UdeG

En el séptimo lugar aparece la Universidad de Guadalajara ( UdeG ), una de las instituciones públicas más grandes del país. Su modalidad virtual ofrece programas como Administración de las Organizaciones, Mercadotecnia Digital, Comunicación Digital y Periodismo, Desarrollo de Sistemas Web, Tecnologías de la Información, Seguridad Ciudadana, Gestión Cultural, Bibliotecología y Desarrollo Educativo, además de mantener convenios internacionales de colaboración académica.

¿Cuáles son las mejores universidades privadas con carreras en línea?

- UP

Entre las universidades privadas destaca la Universidad Panamericana , ubicada en la décima posición del ranking. Su modelo de educación en línea permite ingresar en enero, mayo o septiembre y contempla un esquema personalizado con asesor académico.

Los aspirantes seleccionados deberán completar su inscripción dentro de los plazos establecidos por la UAM.
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¿Cuándo salen los resultados del examen de admisión a la UAM 2026 y cómo consultarlos?

Actualmente ofrece Pedagogía y Filosofía en modalidad virtual, para ambas licenciaturas, el examen de admisión tiene un costo de 1,040 pesos, la inscripción por cuatrimestre es de 2,089.50 pesos y cada crédito académico cuesta 1,113 pesos, por lo que el costo final depende de la carga de materias inscritas.

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- Anáhuac

La Universidad Anáhuac México , clasificada en el lugar 13, también ha fortalecido su oferta digital con programas en Administración de Empresas, Mercadotecnia Digital, Comunicación, Relaciones Públicas, Administración y Negocios del Deporte, Dirección y Administración de Instituciones de Salud, además de ingenierías como Diseño Mecánico, Energía y Mecatrónica para Manufactura.

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UNAM Universidades IPN

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