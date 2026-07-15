De la UNAM al IPN: las carreras en línea que ofrecen las mejores universidades de México

La educación en línea gana terreno entre quienes buscan un lugar en la universidad

Cada ciclo escolar, miles de aspirantes quedan fuera de las universidades presenciales debido al número limitado de lugares disponibles. Tan solo en la UNAM, la demanda suele superar ampliamente la capacidad de ingreso, mientras que instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad de Guadalajara (UdeG) también registran procesos altamente competitivos.

Por eso, las licenciaturas en línea han dejado de ser una opción secundaria para convertirse en una alternativa que permite continuar los estudios sin necesidad de asistir diariamente a un campus. Además de ofrecer mayor flexibilidad para quienes trabajan o viven lejos de las sedes universitarias, estos programas cuentan con el mismo reconocimiento oficial que las modalidades presenciales cuando son impartidos por instituciones acreditadas.

¿Qué universidades son las mejores y tienen licenciaturas en línea?

- UNAM

La mejor posicionada es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en el segundo lugar de América Central. A través del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia ( SUAyED ), ofrece licenciaturas con la misma validez académica que los programas presenciales.

Su catálogo incluye Administración, Contaduría, Derecho, Economía, Psicología, Pedagogía, Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Sociología, Enfermería, Informática y diversas licenciaturas para la enseñanza de idiomas, entre otras, impartidas por facultades como Derecho, Contaduría y Administración, Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, FES Acatlán e Iztacala.