Cuándo se publica la convocatoria del examen extraordinario de la UAM

Durante la conferencia de prensa, la Dra. Esthela Irene Sotelo Núñez, Secretaria General de la universidad, informó que la convocatoria del Examen extraordinario se publicará el 4 de octubre.

El registro de solicitudes estará abierto del 5 al 11 de octubre, periodo en el que las personas interesadas deberán realizar el trámite correspondiente.

Antes de esa etapa, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, los consejos divisionales determinarán los cupos disponibles para los distintos planes de estudio.

Fechas del examen de selección y sede

Una vez concluido el registro, el examen de selección se aplicará entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre. De acuerdo con el rector Gustavo Pacheco López, hasta el momento se contempla que la evaluación de este proceso extraordinario se realice en línea.

Sin embargo, recomendó mantenerse atentos a la página oficial de la UAM, ya que el formato podría modificarse.

Publicación de resultados del examen extraordinario de la UAM

La espera terminará el 30 de noviembre, cuando la universidad publique los resultados del proceso de selección.

Cuándo inician las clases

Quienes sean seleccionados comenzarán actividades el 18 de enero de 2027, con el inicio del trimestre 27-I. La apertura de este proceso extraordinario responde a la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior ante el incremento en la demanda de espacios.

En el caso de la UAM, el proceso se realizará en ejercicio de su autonomía universitaria y de acuerdo con las capacidades académicas y operativas de cada plan de estudios. La institución también señaló que la ampliación de matrícula estará acompañada de gestiones para obtener un aumento presupuestario.