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Examen extraordinario UAM: registro, examen y resultados ya tienen fecha para la tercera vuelta

Revisa qué documentos necesitas, cómo será el registro y qué debes considerar antes de presentar la evaluación.
lun 31 agosto 2026 12:12 PM
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Estudiantes universitarios trabajan en un proyecto dentro de la biblioteca de su escuela.
Quienes obtengan un lugar mediante esta convocatoria de la UAM se incorporarán al trimestre 27-Invierno, cuyas actividades comenzarán el 18 de enero de 2027. (Clerkenwell/Getty Images)

Si todavía buscas una opción para comenzar una licenciatura, el Examen extraordinario de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) puede ser una alternativa que conviene tener en el radar.

El proceso contempla una nueva vía de admisión para obtener un lugar en la universidad y ya cuenta con información que los aspirantes deben conocer antes de realizar cualquier trámite. Aquí te explicamos qué necesitas, cómo participar y qué opciones estarán disponibles.

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Cuándo se publica la convocatoria del examen extraordinario de la UAM

Durante la conferencia de prensa, la Dra. Esthela Irene Sotelo Núñez, Secretaria General de la universidad, informó que la convocatoria del Examen extraordinario se publicará el 4 de octubre.

El registro de solicitudes estará abierto del 5 al 11 de octubre, periodo en el que las personas interesadas deberán realizar el trámite correspondiente.

Antes de esa etapa, entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, los consejos divisionales determinarán los cupos disponibles para los distintos planes de estudio.

Fechas del examen de selección y sede

Una vez concluido el registro, el examen de selección se aplicará entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre. De acuerdo con el rector Gustavo Pacheco López, hasta el momento se contempla que la evaluación de este proceso extraordinario se realice en línea.

Sin embargo, recomendó mantenerse atentos a la página oficial de la UAM, ya que el formato podría modificarse.

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Publicación de resultados del examen extraordinario de la UAM

La espera terminará el 30 de noviembre, cuando la universidad publique los resultados del proceso de selección.

Cuándo inician las clases

Quienes sean seleccionados comenzarán actividades el 18 de enero de 2027, con el inicio del trimestre 27-I. La apertura de este proceso extraordinario responde a la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior ante el incremento en la demanda de espacios.

En el caso de la UAM, el proceso se realizará en ejercicio de su autonomía universitaria y de acuerdo con las capacidades académicas y operativas de cada plan de estudios. La institución también señaló que la ampliación de matrícula estará acompañada de gestiones para obtener un aumento presupuestario.

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Por qué la UAM abrió este proceso y cuándo inicia el ciclo

El proceso extraordinario responde al aumento en la demanda de espacios de educación superior. Durante la presentación de la estrategia Educación Superior 2026, la Secretaría de Educación Pública señaló que el incremento de egresados de educación media superior ha elevado la presión sobre las instituciones públicas.

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Como parte de esta estrategia, al menos 11 instituciones educativas anunciaron una oferta conjunta de 37 mil 503 lugares, de los cuales 18 mil 674 son presenciales y 18 mil 829 corresponden a modalidades en línea o híbridas.

En el caso de la UAM, el rector general Gustavo Pacheco López explicó que este proceso extraordinario se realizará en ejercicio de la autonomía universitaria y que los lugares y condiciones de admisión serán determinados por los órganos colegiados correspondientes.

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La ampliación también estará acompañada de gestiones para obtener un aumento presupuestario, con el objetivo de incrementar la matrícula sin descuidar al alumnado actual, las funciones sustantivas de la universidad ni los derechos laborales de su personal.

Quienes obtengan un lugar mediante esta convocatoria se incorporarán al trimestre 27-Invierno, cuyas actividades comenzarán el 18 de enero de 2027.

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