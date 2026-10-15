Convocatoria Las 100 mujeres más poderosas de los negocios 2027

El poder en los negocios no se mide únicamente por el tamaño de una empresa o por el puesto que se ocupa, también está en las decisiones que toma, en el alcance que tiene, en los espacios que abre y en su capacidad para influir dentro y fuera de su organización.

Con eso en mente, Expansión abre una nueva convocatoria para ‘Las 100 Mujeres más Poderosas de los Negocios’, un ranking que cada año identifica a las mujeres con mayor peso e influencia en el mundo empresarial en México.

Esta edición busca reconocer a las líderes que están tomando decisiones relevantes en el entorno de negocios. Mujeres que encabezan empresas, participan en consejos, impulsan nuevas estrategias y tienen una voz cada vez más relevante en la economía.

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Bases para participar en 'Las 100 Mujeres más Poderosas de los Negocios'

- Participan todas las mujeres (sin importar nacionalidad) de alta dirección que gestionan en una empresa nacional o extranjera con operaciones en México.

- La posición debe estar basada en México.

- No existe límite de participantes por empresa, pero en el listado solo podrán aparecer un máximo de tres mujeres de la misma compañía.

- La participación no tiene costo.

- La fecha límite para participar es el 4 de diciembre .

Instrucciones para participar en mujeres poderosas

- Es indispensable responder el siguiente cuestionario en su totalidad. El cuestionario debe llenarse en línea para asegurar la postulación .

PARTICIPA

- La plataforma no permite guardar el proceso ni realizar cambios una vez concluido el cuestionario. Aquí puedes descargarlo (Ruta: Archivo > descargar > Word):

DESCARGABLE

- En la plataforma se deberá compartir también al menos una fotografía, que será usada, en caso de ser seleccionada, para ilustrar la edición que se publica en web. Las fotografías deben cumplir con las siguientes características:

Verticales u horizontales. De preferencia medium shot en donde los hombros salgan completos.

En contexto de casa o trabajo, también se aceptan fondos lisos, sin objetos cerca.

Resolución de 300 dpi.

Tamaño media carta o superior (en cm 11 x 14 o superior).

En formato jpg.

- Adjuntar el organigrama de su empresa, marcando su posición.

IMPORTANTE: La información del formulario y el organigrama no se hará público. Esto no aplica para las fotografías y las respuestas del formulario de la sección ‘Trayectoria y opinión’, que podrán ser empleadas para su publicación.

¿Qué reconoce ‘Las 100 mujeres más poderosas de los negocios’?

En Expansión llevamos más de 25 años identificando a las mujeres que ejercen el poder en el mundo de los negocios. Mujeres cuyas decisiones tienen consecuencias para sus organizaciones, sus industrias y la economía. Que influyen más allá de sus cargos y cuya voz tiene peso en los espacios donde se define el futuro empresarial.

El poder no se agota en la posición que una mujer ocupa, sino que también se expresa en lo que puede transformar desde ella. Las mujeres que integran el listado son aquellas que, desde una posición de liderazgo en el mundo de los negocios, tienen la capacidad de tomar decisiones relevantes, movilizar recursos, influir en su industria y contribuir a transformar el entorno empresarial. Tienen la capacidad de incidir en el rumbo de los negocios y contribuir a cambiar las reglas del juego.

Con ‘Las 100 mujeres más poderosas de los negocios’, Expansión busca identificar y visibilizar a quienes ejercen ese poder y, con ello, contribuyen a construir un entorno empresarial en el que cada vez más mujeres puedan tomar decisiones y ejercer influencia.

El poder no está solo en llegar a donde se toman las decisiones, sino en la capacidad de influir en ellas y transformar lo que viene después.

Proceso

La convocatoria cierra el 4 de diciembre.

Una vez recibida la información de todas las personas participantes, el área de Inteligencia comenzará la evaluación. En caso de alguna duda o faltante, alguna persona del equipo se comunicará al contacto compartido en el formulario.

La última semana de enero se les comunicará si quedaron o no en el ranking. No se dará a conocer la posición hasta la publicación de la revista.

La revista será publicada el 1 de marzo.

Después de la publicación, puedes pedir retroalimentación de la participación a través del correo: inteligencia@grupoexpansion.com

Mentoras Expansión

El liderazgo también se construye compartiendo experiencia. Por eso, Expansión da continuidad a Mentoras Expansión, un programa que conecta a mujeres con experiencia en el mundo de los negocios con una nueva generación de líderes.

Esta tercera edición es un espacio para aprender, intercambiar experiencias y construir herramientas para avanzar en la carrera profesional, de la mano de mujeres que han recorrido distintos caminos hacia posiciones de liderazgo.

Si aún no has sido seleccionada como una de ‘Las 100 Mujeres más Poderosas’ y quieres formar parte de esta comunidad, conoce los requisitos y participa en la nueva edición de Mentoras Expansión aquí:

Mentoras Expansión

O si ya has sido parte del ranking y quieres ser mentora, escribe a mentoras@grupoexpansion.com

Metodología de 'Las 100 Mujeres más Poderosas de los Negocios'

Posición y tamaño de la empresa (40%). Se realiza un cruce entre el tamaño de la empresa, a partir de sus ventas y número de personas empleadas, y la posición de la candidata dentro de la empresa. Este cruce evita penalizar a mujeres que lideran empresas pequeñas o medianas.

Trascendencia (40%). Se analizan las actividades de la candidata fuera de su posición, por ejemplo, si forma parte del consejo o comité de otras empresas, si es parte de otros organismos o si participa en foros, realiza mentorías o coaching.

Alcance (15%). Se valora si la posición de la candidata tiene implicaciones a nivel regional, nacional o global.

Participación en la empresa (5%). Se toman en cuenta todas las actividades dentro de la empresa, pero que no estén directamente relacionadas con su puesto; por ejemplo, ser integrante del consejo o comité ejecutivo de la empresa donde labora.