Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

De Ciencias a Medicina: estas son todas las carreras que tendrá el nuevo plantel de la UNAM en CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que en la zona sur oriente de la CDMX se prevé la nueva escuela de nivel superior de la UNAM.
jue 15 octubre 2026 10:58 AM
Añadir Expansión en Google
Boceto en varios tonos de grises con edificios, árboles y patios.jpg
El proyecto de la nueva sede de estudios superiores de la UNAM no se ha dado a conocer; sin embargo, (Foto: gaceta.unam.mx)

Tras el anuncio que hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, durante su segundo informe de labores sobre la construcción de una nueva sede de estudios superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la zona sur-oriente, surge la duda sobre qué carreras se impartirán, a lo que la Máxima Casa de Estudios ya dio a conocer algunos detalles.

La mandataria capitalina explicó que el proyecto busca ampliar la matrícula universitaria y abrir oportunidades a miles de jóvenes que enfrentan dificultades para acceder al nivel superior de educación.

Publicidad

¿Qué carreras habrá en la nueva sede de la UNAM?

Brugada Molina explicó que la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), en la zona suroriente de la CDMX tendrá una capacidad para 20 mil alumnas y alumnos. La construcción estará a cargo del Gobierno capitalino, y la UNAM se encargará de equiparlo y operarlo con el objetivo de ampliar la matrícula estudiantil.

El proyecto de la ENES suroriente considerará albergar licenciaturas clave de alta demanda como las siguientes:

- Medicina. Se caracteriza por ser una de las carreras con más demanda en la UNAM.

- Ciencia de Datos.

Se basa en el estudio de datos con el fin de extraer información significativa para empresas. “Es un enfoque multidisciplinario que combina principios y prácticas del campo de las matemáticas, la estadística, la inteligencia artificial y la ingeniería de computación para analizar grandes cantidades de datos”, de acuerdo con la página especializada AWS.

- Nanotecnología

Es una carrera altamente multidisciplinaria que combina diversas ciencias exactas e ingenierías.

También se trabajará en contar con planes de estudio especialmente diseñados para responder a las necesidades y realidades en esta demarcación, como aquellos vinculados con la ecología y medio ambiente.

El rector Lomelí Vanegas señaló que con esta iniciativa la UNAM avanzará en la descentralización de la oferta educativa al abrir nuevas alternativas profesionales con carreras pertinentes y de alta demanda en esta región.

En la Gaceta de la UNAM se destaca que con la construcción de la nueva ENES, el Gobierno de la CDMX refuerza su compromiso de consolidar la educación superior como un derecho fundamental, impulsando el desarrollo social y científico en las comunidades con mayor rezago de infraestructura universitaria.

Publicidad

Este proyecto se trataría del primero en educación superior de la UNAM en el Valle de México desde el periodo de 1973-1976 cuando se inauguraron las cinco unidades de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, como parte del Programa de Descentralización de Estudios Profesionales, y de 1979 cuando abrieron sus puertas las entonces escuelas nacionales de Enfermería y de Artes Plásticas en el sur de la capital mexicana.

¿Qué alcaldías están en la zona sur oriente de la CDMX?

Hasta la publicación de esta nota, tanto el Gobierno de la CDMX como la UNAM no han detallado acerca de la alcaldía donde se realizaría la construcción de la nueva sede; sin embargo, de acuerdo con las zonas delimitadas, las siguientes alcaldías están dentro de la zona sur-oriente:

- Milpa Alta

- Tláhuac

- Xochimilco

“Estas alcaldías están entre las más antiguas y continuamente habitadas de la ciudad. Son reconocidas mundialmente por sus tradiciones incluyendo las agrícolas. Actualmente muchos visitantes extranjeros han aumentado su participación en actividades agroturísticas y ecoturísticas. Estudiar y aprender sobre la milpa y los canales da paso a disfrutar de los paisajes de estas demarcaciones”, destaca el Gobierno de la CDMX.

Estas características cumplen con lo que se adelantó sobre las carreras que contemplarán planes de estudio vinculados con la ecología y medio ambiente.

Leer más:

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y de fondo la Biblioteca Central.
CDMX

Habrá nueva sede de la UNAM al sur de la CDMX, la primera que se construye en 50 años

"Con este proyecto, la Universidad Nacional seguirá formando nuevas generaciones con un compromiso de impacto en su entorno, pero con una proyección nacional e internacional", destaca la UNAM.

Publicidad

Tags

UNAM Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad