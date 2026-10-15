De Ciencias a Medicina: estas son todas las carreras que tendrá el nuevo plantel de la UNAM en CDMX

¿Qué carreras habrá en la nueva sede de la UNAM?

Brugada Molina explicó que la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), en la zona suroriente de la CDMX tendrá una capacidad para 20 mil alumnas y alumnos. La construcción estará a cargo del Gobierno capitalino, y la UNAM se encargará de equiparlo y operarlo con el objetivo de ampliar la matrícula estudiantil.

El proyecto de la ENES suroriente considerará albergar licenciaturas clave de alta demanda como las siguientes:

- Medicina. Se caracteriza por ser una de las carreras con más demanda en la UNAM.

- Ciencia de Datos.

Se basa en el estudio de datos con el fin de extraer información significativa para empresas. “Es un enfoque multidisciplinario que combina principios y prácticas del campo de las matemáticas, la estadística, la inteligencia artificial y la ingeniería de computación para analizar grandes cantidades de datos”, de acuerdo con la página especializada AWS.

- Nanotecnología

Es una carrera altamente multidisciplinaria que combina diversas ciencias exactas e ingenierías.

También se trabajará en contar con planes de estudio especialmente diseñados para responder a las necesidades y realidades en esta demarcación, como aquellos vinculados con la ecología y medio ambiente.

El rector Lomelí Vanegas señaló que con esta iniciativa la UNAM avanzará en la descentralización de la oferta educativa al abrir nuevas alternativas profesionales con carreras pertinentes y de alta demanda en esta región.

En la Gaceta de la UNAM se destaca que con la construcción de la nueva ENES, el Gobierno de la CDMX refuerza su compromiso de consolidar la educación superior como un derecho fundamental, impulsando el desarrollo social y científico en las comunidades con mayor rezago de infraestructura universitaria.