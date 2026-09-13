La UNAM vuelve al Centro Histórico con un campus que reunirá más de 15 edificios

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM ) puso en marcha formalmente el Campus del Centro Histórico de la Ciudad de México, un proyecto que reunirá a más de 15 edificios en esta zona de la capital.
El Antiguo Templo de San Agustín será la sede central del nuevo campus y su reapertura parcial está prevista para el próximo año. Con ella también comenzará el Claustro Abierto Universitario San Agustín (CAUSA), un espacio que busca acercar la docencia, la investigación, la cultura y el conocimiento a quienes viven, trabajan o visitan el Centro Histórico.
Publicidad
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que el campus funcionará como un complejo cultural y educativo de acceso público, abierto y gratuito, con una orientación hacia la vinculación de la Universidad con las comunidades de la zona.
¿Qué se estudiará en el nuevo campus de la UNAM?
De acuerdo con la Universidad, en el Claustro Abierto Universitario San Agustín se ofrecerán programas de posgrado y debates académicos, además de actividades relacionadas con la investigación y la extensión cultural.
La UNAM señala que estos programas buscarán poner el conocimiento científico y las humanidades al servicio directo de las comunidades y de la revitalización urbana del Centro Histórico.
La intención es que las actividades académicas tengan una relación directa con los problemas de la sociedad y que las humanidades y las ciencias sociales puedan contribuir a plantear alternativas de solución.
Por ello, el nuevo campus también funcionará como un espacio de convergencia de iniciativas educativas y culturales, con actividades abiertas a la sociedad.
¿Cuándo abrirá el nuevo campus de la UNAM?
El Campus UNAM Centro Histórico ya fue puesto en marcha formalmente con la instalación de su Consejo Directivo, pero uno de sus principales espacios todavía tiene pendiente su reapertura.
La UNAM informó que el Antiguo Templo de San Agustín tendrá una reapertura parcial en 2027. Con esta reapertura también estará el Claustro Abierto Universitario San Agustín, que será la sede de parte de las actividades académicas, de investigación y culturales del proyecto.
Publicidad
¿Qué edificios forman parte del Campus UNAM Centro Histórico?
El campus agrupa distintos inmuebles, espacios y recintos universitarios ubicados en el Centro Histórico. La Universidad señala que este modelo busca optimizar recursos, potenciar la interacción entre sus comunidades, proteger su patrimonio inmobiliario histórico y fortalecer su presencia e identidad institucional en esta zona.
Entre los sitios incluidos están:
- Antiguo Templo de San Agustín.
- Academia de San Carlos.
- Templo de San Pedro y San Pablo.
- Colegio de San Ildefonso.
- Escuela de Jurisprudencia.
- Escuela de Economía.
- Cárceles de la Perpetua.
- Palacio de Medicina.
- Palacio de Minería.
- Palacio de la Autonomía.
- Museo de la Mujer y su anexo.
- Centro Cultural San Carlos.
- Talleres de restauración de la Facultad de Artes y Diseño.
- Talleres y bodegas del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
- Museo UNAM Hoy.
- Edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana.
- Predio de República de Bolivia.
- Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad.
- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
La Coordinación de Humanidades de la UNAM señaló que el proyecto también permitirá recuperar el esplendor arquitectónico del antiguo Templo de San Agustín, inmueble que durante casi un siglo resguardó la Biblioteca Nacional de México, y abrirlo nuevamente al público después de un largo proceso de conservación, protección y restauración.
Un campus para acercar la UNAM al Centro Histórico
Alberto Sarmiento Donate, coordinador del Campus UNAM Centro Histórico y secretario técnico de su Consejo Directivo, explicó que se trata de un modelo de coordinación institucional y operativa de los proyectos académicos que se desarrollan en los distintos inmuebles universitarios.
La apuesta es que los espacios no funcionen de manera aislada, sino que exista una mayor interacción entre sus comunidades y que los recursos puedan aprovecharse de manera conjunta.
Antes de Ciudad Universitaria, la UNAM estaba en el Centro Histórico
La Real y Pontificia Universidad de México, el antecedente de la UNAM, fue creado en 1551 y abrió sus primeros cursos en 1553. Siglos después, en 1910, nació la Universidad Nacional de México, cuyas escuelas y dependencias se encontraban distribuidas en distintos edificios del Centro Histórico.
Durante las primeras décadas del siglo XX, esa zona concentró buena parte de la vida universitaria y llegó a ser conocida como el Barrio Universitario.
La etapa comenzó a cambiar después de la autonomía de 1929 y terminó con el traslado de las principales actividades de docencia e investigación a Ciudad Universitaria en 1953.
Publicidad
¿Cuánto presupuesto tendrá la UNAM en 2027?
Para 2027, la UNAM contempla un aumento en los recursos que recibe del gobierno federal. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 considera para la Universidad un incremento de 1.2% por encima de la inflación esperada de 3%, de acuerdo con el rector Leonardo Lomelí Vanegas.
Con este proyecto, el subsidio federal para la UNAM pasaría de 53,000 millones a 56,000 millones de pesos.
Lomelí señaló que, además de cubrir los gastos del ejercicio, la Universidad buscará utilizar estos recursos, junto con una mayor racionalidad presupuestal y austeridad, para evaluar la reposición de equipos y concluir obras importantes.
Entre los proyectos mencionados por el rector están las unidades de Juriquilla, Mérida y Oaxaca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), donde todavía hay aulas y laboratorios en construcción.
El rector también destacó que la UNAM ha trabajado desde comienzos de siglo para ampliar la matrícula de educación superior y que las ENES forman parte de ese esfuerzo, particularmente en estados donde existe una menor cobertura de estudiantes a nivel licenciatura.