La UNAM vuelve al Centro Histórico con un campus que reunirá más de 15 edificios

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que el campus funcionará como un complejo cultural y educativo de acceso público, abierto y gratuito, con una orientación hacia la vinculación de la Universidad con las comunidades de la zona.

¿Qué se estudiará en el nuevo campus de la UNAM?

De acuerdo con la Universidad, en el Claustro Abierto Universitario San Agustín se ofrecerán programas de posgrado y debates académicos, además de actividades relacionadas con la investigación y la extensión cultural.



La UNAM señala que estos programas buscarán poner el conocimiento científico y las humanidades al servicio directo de las comunidades y de la revitalización urbana del Centro Histórico.

La intención es que las actividades académicas tengan una relación directa con los problemas de la sociedad y que las humanidades y las ciencias sociales puedan contribuir a plantear alternativas de solución.

Por ello, el nuevo campus también funcionará como un espacio de convergencia de iniciativas educativas y culturales, con actividades abiertas a la sociedad.

La UNAM puso en marcha formalmente su Campus Centro Histórico con la instalación de su Consejo Directivo. (Cuartoscuro)





¿Cuándo abrirá el nuevo campus de la UNAM?

El Campus UNAM Centro Histórico ya fue puesto en marcha formalmente con la instalación de su Consejo Directivo, pero uno de sus principales espacios todavía tiene pendiente su reapertura.

La UNAM informó que el Antiguo Templo de San Agustín tendrá una reapertura parcial en 2027. Con esta reapertura también estará el Claustro Abierto Universitario San Agustín, que será la sede de parte de las actividades académicas, de investigación y culturales del proyecto.