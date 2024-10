Controversias que envuelven a 5 premios Nobel

António Egas Moniz (Premio de Medicina - 1949)

Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz (1874-1955); Neurólogo portugués, descubrió el valor terapéutico de la leucotomía en determinadas psicosis. Premio Nobel de Medicina, 1949. (Photo 12/Universal Images Group via Getty)

(António Caetano de Abreu Freire) Egas Moniz (29 de noviembre de 1874, Avanca, Portugal - 13 de diciembre de 1955, Lisboa, Portugal) fue un Psiquiatra, neurocirujano y diplomático portugués, pionero en el campo de la angiografía cerebral y premiado por los Nobel en 1949 “ por su descubrimiento del valor terapéutico de la leucotomía en ciertas psicosis ”.

A mediados de la década de 1930, Egas Moniz introdujo la lobotomía para mitigar los síntomas graves de enfermedades mentales y trastornos afectivos como depresión y esquizofrenia, mediante una incisión en el lóbulo prefrontal.

Bengt Jansson, en su artículo Una psicocirugía controvertida dio lugar a un premio Nobel , explica en un congreso en Londres en 1935, el neurólogo portugués Egas Moniz, Jacobsen y Fulton presentaron los resultados de operaciones realizadas a dos chimpancés tras una leucotomía, en la que consiguieron cometer errores sin volverse agresivos, algo que no habían conseguido hacer antes.

Moniz ya era reconocido por haber realizado la primera angiografía cerebral, un estudio radiográfico donde se ven los vasos sanguíneos del cerebro. Este precedente permitió la aceptación de los estudios de lobotomía. Los experimentos fueron realizados en pacientes con esquizofrenia de los que salían relajados después del procedimiento.

“La leucotomía prefrontal es una operación sencilla, siempre segura, que puede resultar un tratamiento quirúrgico eficaz en ciertos casos de trastorno mental”, fue la conclusión de Moniz de la operación en la que se cortan seis núcleos de la sustancia blanca de cada hemisferio cerebral, en compañía del neurocirujano Almeida Lima.

Junto con Walter Freeman, su discípulo, perfeccionó la técnica con la que es reconocida la lobotomía: un golpe de pica hielo hacia el cerebro por vía de donde salen las lágrimas, con objetivo a los lóbulos frontales. La operación se generalizó entre las décadas de 1940 y 1950.

Sin embargo, a finales de la década de 1930 se observaron los efectos negativos en la personalidad que provocaba la operación. En 1948, el profesor sueco de psiquiatría forense Gösta Rylander informó de lo que dijo una madre: “Ella es mi hija, pero es una persona diferente. Está conmigo en cuerpo, pero su alma está de alguna manera perdida”.

De acuerdo con registros de JL. Hoffman, en 1949, describió que las y los pacientes parecían ser incapaces de cualquier experiencia emocional, que no tenían ni impulso ni iniciativa, “sin objetivo ni propósito, preocupados y dependientes”.

El uso de lobotomías disminuyó drásticamente en la década de 1950, con el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades mentales, y actualmente es considerado un procedimiento inhumano y dañino.

Joshua Lederberg (Nobel de Medicina - 1958)

Dr. Joshua Lederberg, el biólogo y genetista estadounidense en acción.

(Hulton Deutsch/Corbis via Getty Images)

Joshua Lederberg (23 de mayo de 1925, Montclair, NJ, EE. UU. - 2 de febrero de 2008, Nueva York, EU.) compartió el Nobel de Medicina de 1958 “ por sus descubrimientos sobre la recombinación genética y la organización del material genético de las bacterias ”.

Durante mucho tiempo, se creyó que las bacterias tenían la misma composición genética, al dividirse. Sin embargo, en 1946, Joshua Lederberg y Edward Tatum demostraron que los genes de las bacterias también pueden cambiar de forma similar a la reproducción sexual que se observa en organismos más complejos.

Su reconocimiento va por ser pioneros en los principios químicos que rigen los genes y por contribuir en el avance de las investigaciones del cáncer. Pero los estudios de la genética bacteriana no solo fueron con sus contribuciones. Parte del desarrollo fue realizado por Ester Lederberg, la esposa del científico.

Esther Miriam Zimmer Lederberg fue una microbióloga pionera en la genética bacteriana en las que sus contribuciones están el descubrimiento del virus bacteriófago lambda, la transferencia de genes entre bacterias por transducción especializada, el desarrollo del método de réplica en placa para el cultivo de bacterias y el descubrimiento del factor de fertilidad.

Durante su maestría estuvo bajo la tutela de Edward Tatum y poco después de graduarse conoció a Joshua Lederberg, con quien se casó.

La contribución de Esther Lederberg en los estudios de recombinación genética en bacterias, que fue galardonado por el Nobel, fue esencial, pero no fue incluída. De acuerdo con American Society for Microbiology , ella fue relegada a ser esposa y “compañía” de un ganador del Nobel quien no le otorgó el crédito merecido.

En la actualidad, el reconocimiento del galardonado sigue, y apenas va resurgiendo la figura de Esther Lederberg.