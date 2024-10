¿Por qué debes evitar automedicarte con antibióticos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que una de estas consecuencias es la resistencia a los antibióticos que puede afectar a cualquier persona, y aunque esto es un fenómeno natural, el uso indebido tanto en el ser humano como en los animales está acelerando el proceso.

¿Qué son los antibióticos?

Son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas y la resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos.

Son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes OMS

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afirman que la prescripción de un antibiótico es incorrecta 50% de las veces. Los antibióticos no resuelven las infecciones virales, como el resfriado común, la gripe, las bronquitis, dolores de garganta y las sinusitis. “Sin embargo, el uso innecesario de los antibióticos para estas infecciones virales está muy extendido”.

Además, algunas veces los antibióticos se añaden a la alimentación de los animales, en la comida y agua del ganado, para aumentar el crecimiento y prevenir enfermedades y esto contribuye a que las bacterias se hagan resistentes a fármacos importantes para la salud humana. Otra de las consecuencias es el incrementos en los costos médicos hace que se prolonguen las estancias hospitalarias y que aumente la mortalidad.

Algunos de los antibióticos que pueden ocasionar resistencia son estos:

Penicilinas

Quinolonas

Macrólidos

Cefalosporinas

Tetraciclinas

Sulfonamidas

Aminoglucósidos

Por ello, es muy importante acudir con un médico, seguir y culminar el tratamiento. La OMS actualizó su lista de patógenos bacterianos prioritarios correspondiente a 2024 , en la que figuran 15 familias de bacterias resistentes a los antibióticos clasificadas en tres categorías (crítica, alta y media).

Medidas para prevenir la resistencia a antibióticos

El organismo internacional refiere que “un creciente número de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las enfermedades de transmisión alimentaria, son cada vez más difíciles —y a veces imposibles— de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia”.

Debido a que en algunos países la venta de antibióticos es una constante y su uso es indiscriminado, hay algunas acciones para prevenir la resistencia y que se pueden aplicar en conjunto, entre las cuales destacan las siguientes: