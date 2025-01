¿Los jugos pierden las propiedades nutritivas de las frutas y verduras?

¿Los jugos pierden sus propiedades?

Durante la preparación de jugos, especialmente cuando se utilizan extractores, se pierde una cantidad significativa de fibra, un componente esencial que ayuda en la digestión y la regulación del azúcar en la sangre. Según la Academia de Nutrición y Dietética, también se eliminan algunos antioxidantes y polifenoles presentes en la piel y la médula de los alimentos​.

Además, el contenido de vitamina C puede disminuir con el tiempo si el jugo no se consume inmediatamente, ya que este nutriente es sensible a la oxidación​.

Un estudio publicado por la Librería Nacional de Medicina de EU muestra que los jugos listos para beber pueden perder hasta un 2% de vitamina C por día una vez abiertos, mientras que los concentrados congelados retienen mayor cantidad de esta vitamina durante más tiempo​.

¿Cómo minimizar la pérdida de nutrientes?

Para conservar la mayor cantidad posible de nutrientes, es recomendable consumir el jugo inmediatamente después de prepararlo. Si no puedes hacerlo, guárdalo en un recipiente hermético de vidrio y refrigéralo, preferentemente por no más de un día​.

Utilizar una licuadora en lugar de un extractor también puede ayudar a retener más fibra y antioxidantes, ya que no separa la pulpa del líquido.

Otra estrategia es reincorporar parte de la pulpa al jugo o usarla en otras preparaciones como sopas o muffins, para evitar el desperdicio de nutrientes esenciales​.

Riesgos de consumir jugos naturales

El consumo de jugos sin procesar puede implicar riesgos para la salud. Según la FDA, los jugos no pasteurizados pueden contener bacterias dañinas si las frutas y verduras no se lavan correctamente o si el proceso no elimina contaminantes​.