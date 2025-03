Científicos hallan ecosistema tras desprendimiento glaciar de la Antártida

El 13 de enero de 2025, un iceberg del tamaño de Chicago, denominado como A-84, se desprendió de la plataforma de hielo George VI, uno de los glaciares flotantes unidos a la capa de hielo de la Península Antártica.

El equipo de acudió al lugar a bordo del Falkor para investigar la zona que había permanecido inaccesible para los humanos. La primera expedición fue un estudio detallado, exhaustivo e interdisciplinario de geología, oceanografía física y biología.

El hielo que se desprendió tenía una superficie de aproximadamente 510 kilómetros cuadrados. Utilizaron un vehículo operado de manera reporta, el el ROV SuBastian, para observar el fondo marino durante ocho días y descubrieron un ecosistema floreciente a las profundidades de hasta 1,300 metros.

“No esperábamos encontrar un ecosistema tan hermoso y próspero. A juzgar por el tamaño de los animales, las comunidades que observamos llevan décadas allí, quizás incluso cientos de años”, declaró Patricia Esquete, codirectora científica de la expedición, del Centro de Estudios Ambientales y Marinos (CESAM) y del Departamento de Biología (DBio) de la Universidad de Aveiro, Portugal.

From the frozen lochs of home to the frozen edge of the western Antarctic Ice Sheet. After weeks of travel, I’ve arrived further south than I’ve ever been before—around 72ºS, where constant daylight bathes the icebergs and endless icy horizons surrounding us. It’s a privilege to… pic.twitter.com/XR3f8bB7lD

— Alex Ingle (@alexinglephoto) January 24, 2025