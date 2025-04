¿Qué es la falla de San Andrés? Mapa por donde pasa en México

¿Se puede predecir el Big One?

La autoridades indican que no es posible predecir cuándo ocurre un terremoto en esta falla. "No sabemos cómo hacerlo, y no esperamos saberlo en el futuro previsible", indica el organismo en su sitio oficial.

Existen estimaciones de probabilidades a largo plazo. El modelo UCERF3 calcula un 7% de probabilidad de que ocurre un sismo de magnitud 8.0 o mayor en California durante los próximos 30 años. Para un sismo de 7.5 en el sur del estado, la probabilidad es de 31%.

La Dra. Lucy Jones, sismóloga del USGS, explicó que el Big One ocurre en algún momento, aunque nadie sabe cuándo. Por eso, las autoridades estatales organizan simulacros como el Great ShakeOut y promueven estructuras reforzadas.