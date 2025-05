NASA registra llamaradas solares de mayor clasificación

Se trata de una explosión en el Sol, y sucede cuando la energía almacenada en campos magnéticos ‘retorcidos’, generalmente sobre las manchas solares, se libera de manera repentina, según la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

En pocos minutos, se calienta el material a millones de grados y se produce una explosión de radiación de todo el espectro electromagnético, que va desde ondas de radio, rayos X y rayos gamma.

La NASA apunta que en estas erupciones, se envían energía, luz y partículas a alta velocidad al espacio, y suelen estas asociadas con tormentas magnéticas solares conocidas como eyecciones de masa coronal (CME).

Los científicos clasifican las erupciones según su brillo máximo en longitudes de onda de rayos X. Existen cinco categorías, que van de mayor a menor intensidad:

Clase X. Son las más grandes y estos eventos pueden provocar apagones de radio en todo el mundo y tormentas de radiación de larga duración en la atmósfera superior.

Clase M. Son de tamaño mediano, y pueden generar cortes breves de señal de radio que afectan las regiones polares de la Tierra. En ocasiones, genera pequeñas tormentas de radiación que podrían poner en riesgo a los astronautas.

Clase C. Son pequeñas y débiles como para afectar perceptiblemente a la Tierra.

Clase B. Son menos intensas y sin consecuencias notables en la Tierra.

Clase A. Es la menor de la clasificación.

Cada letra representa un aumento de diez veces en la producción de energía, por lo que una llamarada X es diez veces más que una M y cien veces más que una C.

Los registros más recientes de llamaradas solares ocurrieron el 13 y 14 de mayo de 2025, ambas de Clase X, según el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA.

La erupción del martes 13 alcanzó su punto máximo a las 11:38 am, con una clasificación X1.2.

La del miércoles 14 fue de mayor intensidad, con una clasificación de X2.7, y su punto máximo fue a las 4:25 am ET.

