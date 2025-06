Por qué llueve más en las tardes justo al salir de la oficina

Por esta razón llueve más en las tardes

El estudio “Probability of afternoon precipitation in eastern United States and Mexico enhanced by high evaporation”, publicado en Nature Geoscience explica que la evaporación de la superficie terrestre antes del mediodía incrementa la probabilidad de lluvia en la tarde en regiones como el este de México.

Los investigadores Kirsten L. Findell, Pierre Gentine, Benjamin R. Lintner y Christopher Kerr detallaron que los flujos de humedad desde la superficie, producto de la evaporación, tienen un efecto de retroalimentación atmosférica que facilita la formación de lluvias vespertinas.

La dependencia entre la evaporación y la lluvia vespertina fue cuantificada mediante un parámetro denominado “triggering feedback strength”, que mide la sensibilidad de la probabilidad de lluvia a los cambios en la fracción evaporativa.

En el este de México y en la región oriental de Estados Unidos, la evaporación registrada antes del mediodía puede incrementar entre 10% y 25% la probabilidad de que llueva por la tarde, según los datos extraídos del North American Regional Reanalysis.

Aunque la evaporación matutina influye en la frecuencia de estas lluvias, los autores aclaran que no tiene efecto significativo sobre su intensidad. Esta conclusión se sustenta en el análisis del parámetro “amplification feedback strength”, que mostró una variación inferior a 1 milímetro en la profundidad promedio de la lluvia.

La investigación concluye que las lluvias vespertinas están ligadas a condiciones locales de humedad del suelo y evaporación atmosférica, lo que permite predecir cuándo pueden activarse, aunque no cuánta agua dejarán.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temporada de lluvias 2025 finalizará el 30 de noviembre. Esta extensión representa un mes adicional respecto al periodo tradicionalmente contemplado en años anteriores.