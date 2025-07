¿Por qué los hombres viven menos que las mujeres?

Hombres no reconocen que están enfermos

Los hombres acuden menos al médico que las mujeres y tienden a no reconocer cuando están enfermos, revela el estudio Mujeres y Hombres en México 2024, del Inegi. Aunque solo 21.6 % de los hombres dijo haber necesitado atención médica recientemente —frente a 27.4 % de las mujeres—, también son menos los que buscan ayuda cuando la necesitan (83.6 % vs. 87.9 %).

La brecha se amplía a partir de los 53 años: ellas visitan más al médico, van más al dentista y se hospitalizan más. Sin embargo, son los hombres quienes se perciben con mejor salud: 9.1 % dice estar en “excelentes” condiciones, frente a 5.6 % de las mujeres.

Esa percepción no coincide con las cifras de mortalidad. En 2023, murieron más hombres que mujeres en los principales rangos de edad adulta. Para el doctor César Torres Cruz, esto se relaciona con la idea de que “los varones consideran que no necesitan intervenciones en salud”. Además, señala que “ir al médico, tomar medicamentos, hacerse chequeos... son actividades feminizadas. A los hombres no se nos enseña a cuidar la salud”.

Durante la pandemia, recuerda, muchos hombres se resistieron al cubrebocas, a la vacunación o a quedarse en casa, lo que también refleja la influencia de los roles de género en la salud masculina.

Solo el 71.86% de los hombres está afiliado a algún sistema de salud, frente al 75.01% de las mujeres. (Instituto Mexicano del Seguro Social)

¿Qué se puede hacer?

Caraza Camacho, especialista en psiquiatría, asegura que la salud mental debe considerarse un pilar fundamental del bienestar masculino. El estrés crónico, la depresión no atendida y la falta de apoyo emocional pueden desencadenar problemas graves, desde trastornos psicosomáticos hasta infartos.

Además, destaca la importancia de contar con redes afectivas sólidas: tener una buena pareja, amistades genuinas o vínculos que permitan expresar emociones es un factor protector para la longevidad.

Para Torres Cruz, académico de la UNAM, el problema no se soluciona solo promoviendo “nuevas masculinidades”, sino cuestionando primero el modelo hegemónico vigente, que impone la fortaleza, la racionalidad y la autosuficiencia como ideales masculinos, y que tiene consecuencias nocivas para la salud.

“La apuesta es fomentar otras formas de ser hombre: expresar emociones, reconocer la vulnerabilidad y construir relaciones de género más equitativas”, afirma. Pero aclara: “Antes de hablar de nuevas masculinidades, hay que criticar el modelo hegemónico y reconocer los privilegios que tenemos como hombres”, dice.

La Secretaría de Salud recomienda a los hombres cuidar su salud desde temprana edad, adoptar una alimentación balanceada —reduciendo azúcares, harinas, sal y alcohol—, evitar la automedicación y no normalizar el dolor. Además, deben realizar chequeos médicos periódicos y priorizar la prevención, ya que muchas enfermedades pueden evitarse o tratarse con un diagnóstico oportuno.

Los especialistas consultados coinciden en que el cambio comienza desmontando los mandatos culturales que limitan a los hombres, que les exigen ocultar su vulnerabilidad y los alejan de los servicios de salud. Solo reconociendo estos patrones y promoviendo nuevas formas de relacionarse con el cuerpo y las emociones será posible cerrar la brecha de género en salud y esperanza de vida.