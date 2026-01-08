Profeco revela el “yogur” que no es yogur y las tres marcas no recomendadas para los niños

Productos analizados:

-2 yogures naturales

-2 yogures sabor fresa

-4 yogures naturales endulzados

-7 yogures con fresa

-1 yogur natural endulzado deslactosado

-1 yogur con fresa deslactosado

-1 yogur sabor natural

El “yogur” que no es yogur

El caso más destacado fue un producto que se comercializa como yogur, pero que no puede clasificarse como tal por su origen, preparación e ingredientes.

Se trata del “yogur” Vaca Blanca sabor fresa, que contiene grasa vegetal, por lo que incumple la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018.

Reprueba yogur “sabor natural” de Yoplait

El yogur Yoplait “sabor natural” recibió un señalamiento por utilizar una denominación que no existe oficialmente. La norma NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018 no reconoce la categoría “yogur sabor natural”, por lo que este etiquetado incumple la regulación.

En pocas palabras, no deben usar la frase “sabor natural”, porque es imprecisa, aunque el producto no presenta problemas de calidad ni de seguridad en sus ingredientes.

Profeco recomienda revisar que el yogur esté bien cerrado, dentro de la fecha de caducidad y siempre refrigerado para conservar sus probióticos. (Expansión/Google AI Studio)

Yogur Flor de Alfalfa sabor fresa, reprobado

Este producto no cumple con el contenido de bacterias lácticas que exige la norma. Incumple la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, ya que no contiene el número de bacterias lácticas establecido.

Yogures que no se recomiendan para niños

La Profeco recomienda que niñas y niños eviten los siguientes yogures, debido a su contenido de edulcorantes:

Alpura Cero deslactosado

Sucralosa: 8.76 mg/100 g

Acesulfame K: 3.24 mg/100 g

Yoplait Doble Cero

Sucralosa: 10 mg/100 g

Acesulfame K: 6 mg/100 g

Yoplait Doble Cero con fresa

Sucralosa: 7.8 mg/100 g

Estos productos pueden ser consumidos por adultos, pero no se consideran apropiados para los más pequeños, que son más sensibles a los aditivos artificiales.

Yogures que pasaron la prueba de Profeco

Las marcas que cumplieron con los estándares de calidad son Bové, Lala, Alpura, Danone, Yoplait (excepto el señalamiento del “sabor natural”) y Nutri.

Todos estos productos cumplieron con el contenido neto declarado, mantuvieron la acidez dentro del rango permitido por la norma (0.7 a 1.2 %) y declararon correctamente la presencia de almidón en su etiqueta.

En resumen, estos yogures cumplen con los requisitos de seguridad y etiquetado establecidos por la norma oficial, por lo que son opciones confiables para el consumo.

Al elegir un yogur, considera su contenido de grasa, proteína y azúcar, y verifica que se adapte a tus necesidades y hábitos de alimentación. (Expansión/Google AI Studio)

Cómo elegir un buen yogur, según Profeco

Profeco recomienda revisar que el yogur que consumas esté bien cerrado, dentro de su fecha de caducidad y siempre refrigerado, para conservar las bacterias benéficas vivas que le dan sus propiedades. Estas bacterias, conocidas como probióticos, aportan beneficios a la salud solo si se consume el yogur de manera regular.

También es importante moderar el contenido de azúcar: la OMS aconseja que los azúcares libres no superen 25 gramos al día, y se deben evitar los productos que contienen edulcorantes como sucralosa o acesulfame K en el caso de niñas y niños.

El yogur es una opción que incluso pueden consumir personas con intolerancia a la lactosa, ya que durante la fermentación gran parte de este azúcar se convierte en ácido láctico, aunque siempre es recomendable consultar al médico. Finalmente, Profeco sugiere elegir el yogur según su contenido de grasa, proteína y azúcar, para que se adapte a tus necesidades y hábitos de alimentación.

