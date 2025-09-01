¿A qué edad es recomendable dejar de manejar?

¿Hay una edad específica para dejar de manejar?

Los conductores inseguros pueden tener cualquier edad, especialmente cuando se trata de alcohol. Pero los accidentes de tráfico mortales han aumentado tanto entre conductores jóvenes como entre conductores mayores, según datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México:

- De enero a diciembre de 2023 se registraron 472 personas fallecidas, lo que significa una disminución de 11% respecto a las 533 víctimas mortales registradas en el periodo de 2022 y un incremento de 19% en comparación con las registradas en 2019 (397).

- El 73.18% de las personas fallecidas durante el 2023 (322 de 440) tenía entre 18 y 45 años de edad. El 44% de los hombres fallecidos (155 de 141) y el 30% de las mujeres fallecidas (26 de 141) oscilaba entre 30 y 45 años.

- Mientras que el 8.64% (38 de 440) era mayor a 60 años.

Si bien los conductores más jóvenes pueden ser inexpertos o tener más probabilidades de distraerse o ser imprudentes, PubMed ha publicado un estudio donde asegura que los conductores mayores a menudo sobreestiman sus habilidades de conducción . Ésa puede ser una de las razones por las que muchos conductores mayores inseguros continúan al volante a pesar de no tener buenas habilidades.

Si bien los accidentes mortales aún son mínimos a los 60 años, un estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras de EU muestra que la tasa de accidentes automovilísticos es mayor para los conductores de 80 a 85 años , superando a casi todos los demás grupos de edad. Estos hallazgos sugieren que esta franja de edad podría ser un momento adecuado para considerar dejar de manejar.

Factores de riesgo

De acuerdo con la Universidad de Harvard, a medida que las personas envejecen, las habilidades para conducir pueden disminuir tan lentamente que no es obvio que se estén produciendo cambios preocupantes. Incluso cuando ocurren contratiempos y casi accidentes, hay tantos posibles contribuyentes (especialmente otros conductores) que puede no estar claro que el conductor mayor tuvo la culpa.

Las señales de alerta que podrían indicar que una persona mayor es un conductor inseguro incluyen:

Comentarios preocupados de familiares o amigos.

Desconfianza de los demás a viajar con ellos.

Aportes de otros conductores (¿por qué todos me tocan la bocina?) o de las autoridades de tránsito (¿por qué recibo todas estas multas de tránsito?)

Perderse en caminos familiares.

Conducir constantemente demasiado lento o demasiado rápido.

Abolladuras o rayones inexplicables que aparecen en el automóvil.

Accidentes frecuentes o casi accidentes.

Señales de alerta

Si bien las personas de edad avanzada pueden conducir con seguridad, las habilidades para conducir pueden disminuir debido a: