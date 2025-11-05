Luna llena de noviembre 2025: esta es la mejor hora para ver la superluna más grande del año en México

Superluna de noviembre 2025

Este 5 de noviembre es de luna llena, es decir, está en su fase plenilunio, que es cuando la Tierra está entre el Sol y la luna, por lo que el astro se ve totalmente iluminado. Pero no solo eso, sino que también es la superluna más grande del año; esto es porque la luna llena coincide con el perigeo, que es cuando la órbita de la luna está más cerca de la Tierra.

En México, la superluna se podrá ver en su mejor punto a las 7:19 hora del centro del país, aunque será visible desde las 6 de la tarde.

Eventos astronómicos en noviembre 2025

2 de noviembre

- Cúmulo estelar M45 (Pléyades): visible en dirección de la constelación de Tauro, hacia el noreste.

- Conjunción de la Luna y Saturno (10:56): la Luna pasará a 3° 39’ al norte de Saturno, con ambos cuerpos en las constelaciones de Piscis y Acuario, respectivamente.

3 de noviembre

- Luna en afelio (11:21): la distancia heliocéntrica será de 0.9941 unidades astronómicas (UA), con la Tierra a 0.9920 UA.

4 de noviembre

- Mercurio en dicotomía (03:16): el planeta mostrará la mitad de su superficie iluminada durante su fase vespertina.

5 de noviembre

- Luna llena (13:19): a una distancia de 356,954 km y un tamaño angular de 33.4 minutos de arco.

- Luna en perigeo (22:27): distancia mínima a la Tierra de 356,806 km y tamaño angular de 33.5 minutos de arco.

6 de noviembre

- Aproximación entre la Luna y M45 (15:51): la Luna pasará a solo 0° 49’ del cúmulo de las Pléyades, en Tauro.

10 de noviembre

Conjunción de la Luna y Júpiter (07:55): ambos cuerpos estarán a 3° 56' de separación, visibles en la constelación de Géminis.

11 de noviembre

- Júpiter en movimiento retrógrado (16:37): el planeta iniciará desplazamiento aparente hacia el oeste, en dirección de Géminis.

12 de noviembre

- Lluvia de meteoros Táuridas del Norte: con máxima actividad el día 12; tasa estimada de 5 meteoros por hora. El radiante se ubicará en Tauro, asociado al asteroide 2004 TG10.

- Luna en cuarto menguante (05:28): distancia geocéntrica de 383,811 km y tamaño angular de 31.1 minutos de arco.

- Conjunción de Mercurio y Marte (18:41): Mercurio pasará a 1° 18' al sur de Marte, en la constelación del Escorpión.

17 de noviembre

- Lluvia de meteoros Leónidas: actividad entre el 6 y el 30 de noviembre, con máximo el día 17. La tasa observable será de 15 meteoros por hora. El radiante estará en la constelación de Leo, asociado al cometa 55P/Tempel-Tuttle.

20 de noviembre

- Luna en apogeo (02:48): distancia geocéntrica de 406,329 km y tamaño angular de 29.4 minutos de arco.

- Luna nueva (06:48): fase coincidente con una distancia de 406,653 km.

- Mercurio en conjunción solar inferior (09:19): el planeta pasará entre la Tierra y el Sol, cambiando de objeto vespertino a matutino.

21 de noviembre

- Urano en oposición (12:17): visible frente al Sol, en Tauro, a una distancia de 18.57 UA y magnitud de 5.6.

- Conjunción de la Luna y Marte (12:30): separación de 4° 27' entre ambos, en la constelación de Ofiuco.

22 de noviembre

- Luna en perihelio (06:34): a 0.9852 UA del Sol; la Tierra se encontrará a 0.9878 UA.

23 de noviembre

Mercurio en perihelio (11:11): el planeta alcanzará su punto más cercano al Sol a 0.31 UA.

24 de noviembre

- Cúmulo doble de Perseo (NGC 869 y NGC 884): visible durante gran parte de la noche hacia el noreste de la esfera celeste.

28 de noviembre

- Saturno finaliza su movimiento retrógrado (03:45): retomará desplazamiento aparente hacia el este.

- Luna en cuarto creciente (06:59): distancia geocéntrica de 383,023 km y tamaño angular de 31.2 minutos de arco.

29 de noviembre

- Conjunción de la Luna y Saturno (19:18): la Luna pasará a 3° 45' al norte de Saturno, visibles en Acuario.

30 de noviembre

- Marte en apogeo (10:09): alcanzará una distancia de 2.42 UA respecto a la Tierra.