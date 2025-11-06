Publicidad

Revista Digital
Ciencia y Salud

Habrá vacunación gratuita y masiva contra covid e influenza en la UNAM

En coordinación con autoridades federales y locales, del 10 al 14 de noviembre se instalará un mega centro de vacunación en el estadio olímpico universitario.
jue 06 noviembre 2025 08:05 AM
Vacunación en la UNAM: habrá mega jornada gratuita contra covid e influenza
Es importante que tengas a la mano tu cartilla de vacunación. (Imagen tomada de Gaceta UNAM)

Las bajas temperaturas ya se sienten en el Valle de México y con ello aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, por lo que se deben extremar precauciones para evitar enfermarse.

El gobierno mexicano recientemente dio inicio a la campaña nacional de vacunación, la cual tiene como meta aplicar un total de 50.52 millones de vacunas contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Parte de esta campaña tendrá lugar en Ciudad Universtaria, donde se instalará un mega centro de vacunación. Te contamos a detalle.

¿Cuándo se podrán aplicar las vacunas?

La cita es en el estadio olímpico universitario, que está ubicado en Av. de los Insurgentes Sur S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Coyoacán, Ciudad de México.

¿Qué días habrá vacunación?

La cita es del 10 al 14 de noviembre. El acceso será por el Estacionamiento 3 acceso G de 9 a 15 horas.

¿Qué vacunas aplicarán?

Las vacunas disponibles serán contra Covid-19, influenza, neumococo y sarampión.

Es recomendable que lleves una identificación oficial y de preferencia tu cartilla nacional vacunación, sino cuentas con ella en el mismo centro de darán información sobre qué vacuna deberás aplicarte.

¿Quiénes podrán vacunarse?

Las personas que acudan podrán vacunarse, pues esta campaña está abierta a todo el público y es grtuita.

La secretaria de Salud de la CDMX detalló recientemente que el gobierno local ya destinó a todos los centros de salud 2.4 millones de vacunas contra la influenza y más de 900,000 contra covid-19 y 400,000 contra neumococo.

