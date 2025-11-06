Acciones de Grupo Aeroméxico suben en su regreso a la Bolsa mexicana

Los títulos de Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, se negociaban en 36.20 pesos, un 2.4% por encima de su precio de colocación de 35.34 pesos.

La compañía colocó 27.46 millones de acciones a través de una oferta primaria de 7 millones de títulos y una secundaria por 20.46 millones. Además, llevó a cabo una oferta simultánea de ADS en Estados Unidos, así como una colocación privada de acciones.

Los ADR avanzaban un 3.5% a 19.68 dólares en Nueva York.

Aeroméxico dijo que los recursos recaudados del componente primario de la oferta global y de la colocación privada asciendan a unos 178.8 millones dólares, que serán empleados para usos corporativos generales, incluyendo pagos relacionados con la ampliación de su flota.

Grupo Aeroméxico abandonó el mercado bursátil en 2022 como parte de un proceso de reestructura en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.