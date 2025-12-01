Cuándo es luna llena en diciembre: la última superluna de 2025 será la "más alta" y no se repetirá hasta 2042

¿Cuándo ocurrirá la última superluna de 2025?

La fase de Luna llena ocurrirá el 4 de diciembre de 2025 a las 23:14 GMT. Esa será la última Luna llena antes del solsticio de diciembre y, por tanto, el cierre de la temporada astronómica del año.

Aunque el momento exacto de la fase sucede en ese horario, el disco lunar se apreciará como “lleno” un día antes y un día después, debido a la posición aparente de la Luna respecto al Sol.

En esta fecha, el hemisferio norte tendrá noches largas por efecto del invierno, lo que permitirá una observación prolongada. En el hemisferio sur, la duración de la noche será menor por coincidir con verano, aunque las condiciones climáticas tienden a facilitar la observación al aire libre.

¿Cuándo es la próxima súper luna?

La siguiente superluna después de este evento ocurrirá el 3 de enero de 2026.

¿Cuál es el nombre de esta Luna llena?

La Luna llena de diciembre recibe diversos nombres tradicionales, dependiendo de la región y la cultura.

Starwalk, sitio especializado en astronomía, indica que el nombre más común es Luna Fría, utilizado en la tradición Mohawk para referirse al periodo en el que las temperaturas descienden con fuerza previo al invierno.

Otros nombres tradicionales incluyen:

- Luna de la Noche Larga

- Luna Antes de Yule

- Luna de Navidad

- Luna de Roble

- Luna Amarga (en tradiciones chinas)

En regiones ubicadas en el hemisferio sur, la correspondencia estacional es distinta y algunos nombres registrados son:

- Luna de Fresa

- Luna de Rosa

- Luna de Miel

Por qué esta Luna será la más alta hasta 2042

La Luna llena de diciembre tendrá una particularidad adicional: será la más alta visible en el hemisferio norte en muchos años. Se considera la última Luna “extrema” dentro del ciclo astronómico actual y no volverá a presentarse una con características similares hasta el año 2042.

Su posición elevada se debe a que coincide con la Luna llena más cercana al solsticio de invierno, lo que provoca que su trayectoria alcance el punto más alto en el cielo nocturno del hemisferio norte. Cuando esto ocurre, la Luna sale por el noreste y se oculta hacia el noroeste, permaneciendo visible durante más horas.

Esta condición está relacionada con el ciclo lunar conocido como standstill mayor, un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 18.6 años. Durante esta etapa, la órbita de la Luna alcanza sus posiciones más extremas hacia el norte y hacia el sur como resultado de dos factores combinados:

La inclinación de la órbita lunar en 5.1° respecto a la eclíptica.

La inclinación de la propia eclíptica en 23.4° respecto al ecuador celestial.

La suma de ambas inclinaciones permite que la Luna alcance declinaciones de hasta +28.7° en el cielo, más al norte de lo que puede llegar el Sol en cualquier época del año. Este movimiento también provoca que los puntos donde la Luna sale y se pone avancen lentamente, se detengan y cambien de dirección. Ese proceso se conoce como lunisticio.

Con este contexto, la Luna llena del 4 de diciembre de 2025 alcanzará una declinación de +28°15.9', lo que la posiciona como la más alta observable hasta 2042. Como resultado, será visible durante prácticamente toda la noche y tendrá pocas obstrucciones si se observa desde zonas con edificios altos o relieve montañoso.

En el hemisferio sur ocurrirá lo contrario: la Luna estará inusualmente baja en el horizonte, parecida al comportamiento del Sol durante su solsticio de invierno. En esa región del planeta, la Luna podrá apreciarse con tonos amarillos, naranjas o rojizos y parecerá más grande debido al fenómeno conocido como ilusión lunar.